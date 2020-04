Loredana Lecciso svela i retroscena del suo ritorno di fiamma con Al Bano: “così ci siamo ritrovati”. E sulla paggione aggiunge: “non siamo più ragazzini”.

Tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi è tornato l’amore. La coppia che sta trascorrendo insieme la quarantena a Cellino San Marco con i figli Jasmine e Albano, ha confermato il ritorno di fiamma. Dopo le prime dichiarazioni del cantante, stavolta, a svelare qualche particolare in puù è la Lecciso.

Loredana Lecciso: “il riavvicinamento con Albano è successo e basta. Non abbiamo più l’età per la passione ardente”

Loredana Lecciso, dopo aver fatto intuire di essere tornata con Al Bano, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv svela i dettagli del suo riavvicinamento al cantante di Cellino San Marco da cui ha avuto due figli.

“Il nostro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia – ha raccontato la Lecciso – .Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Al Bano del resto è l’unico uomo della mia vita. La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”, ha aggiunto.

Come sono, dunque, oggi i rapporti tra Al Bano e la Lecciso tra cui i rapporti sarebbero tornati sereni da quattro anni? “Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Non vorrei parlare di ritorno di fiamma. Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente. Ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita”.

Loredana, poi, ha spiegato che in passato ci sono stati molti errori, ma che adesso tutto è passato. “So che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso”, ha concluso.