Albano Carrisi lancia un appello a Romina Power e Loredana Lecciso dopo la morte di mamma Jolanda: “sarebbe bello ritrovare la quiete”.

Dopo aver affrontato il lutto per la morte di mamma Jolanda a cui era legatissimo, Albano Carrisi, dalle pagine del settimanale Nuovo, lancia un appello a Romina Power e a Loredana Lecciso sperando di ritrovare l’armonia di una volta per il bene di tutti.

L’appello di Albano Carrisi a Romina Power e Loredana Lecciso: “la tensione non ha ragione di esistere”

Con Romina Power e Loredana Lecciso, Albano ha vissuto degli anni importanti. Nonostante il matrimonio con Albano sia finito da tempo, Romina Power che non ha partecipato ai funerali di mamma Jolanda, è sempre rimasta legata alla sua ex suocera. Mamma Jolanda morta a 96 anni, a sua volta, era sempre rimasta legata alla sua ex nuora ed oggi, Albano si augura che Romina e Loredana riescano ad andare d’accordo.

“Romina e Loredana devono fare quello che si sentono, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere“, ha dichiarato Albano Carrisi. “Loredana e Romina possono stringersi la mano. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace”,ha detto il cantante a Nuovo Tv.

“Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”, ha aggiunto il Leone di Cellino San Marco.

Nel 2020, dunque, Romina Power e Loredana Lecciso, riusciranno a firmare la tregua realizzando il desiderio di Al Bano?