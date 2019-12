Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini andrà in onda due volte alla settimana e non una come Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip 2020 sta per fare il suo debutto sul piccolo schermo con nuovo padre di casa: Alfonso Signorini.

In attesa di scoprire il cast completo di quest’anno, le anticipazioni del GF Vip 2020 hanno fatto luce sulla messa in onda del programma.

Per questa quarta edizione, infatti, le cose sembrano andare diversamente rispetto a quando c’era Ilary Blasi al timone del programma di successo di canale 5.

Grande Fratello Vip: Signorini in onda 2 volte a settimana

Il Grande Fratello Vip ha importanti novità per i suoi fan. Secondo il portale Dagospia, che ricordiamo ha sempre reso note notizie che si sono rivelate poi essere vere, il GF Vip andrà in onda due volte alla settimana e non una come eravamo abituati di solito.

Un grosso azzardo per la produzione di Alfonso Signorini? Probabile, se non si ha un cast di tutto rispetto; di recente tra l’altro Patrizia Rosetti ha fatto un appello al conduttore.

La presenza di reality come il Grande Fratello Vip di due volte a settimana nella programmazione televisiva, però, è una cosa abbastanza di norma in numerosi paesi. In America, ad esempio, il GF Vip, che ha un meccanismo completamente diverso rispetto al nostro, va in onda regolarmente due volte alla settimana e non una.

Anche Ilary Blasi, per qualche settimana, ha sperimentato questa formula, ma aveva dalla sua un cast di tutto rispetto formato da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez.

Il cast del Grande Fratello Vip 2020 saprà reggere il confronto con questa nuova sfida? Staremo a vedere. Intanto le indiscrezioni sul cast continuano a trapelare in rete.

Si è a lungo discusso, dopo lo scandalo alla Rinascente che lo ha visto protagonista, della presenza di Marco Carta nel cast del GF Vip, ma ancora nessuna fonte certa ha confermato la notizia.

Marco, tra l’altro, non sarebbe nemmeno nuovo a questo genere di meccanismi, visto che ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi e a una delle ultime edizioni di Tale e Quale Show e dell’Isola dei Famosi.