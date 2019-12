Romina Power assente al funerale della mamma di Albano Carrisi: “Preferisco viverlo in privato”

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, è venuta a mancare la mamma di Al Bano Carrisi. La signora Jolanda si all’età di 96 anni nella sua villa a Cellino San Marco ed ha portato molta tristezza nel cuore dei suoi familiari. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio ma Romina Power non ha presenziato.

La cantante ieri ha salutato così la mamma del suo ex marito: “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne saro’ eternamente grata . Vivrai per sempre nel mio cuore”. Tuttavia oggi non ha avuto l’opportunità di recarsi a Cellino San Marco e partecipare alla funzione: “Ognuno vive il suo dolore a modo suo. Ciò non significa che io non la ami di meno”

Leggi anche >>> Romina Carrisi in posa sulla tomba del nonno: attaccata sui social – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Romina Power assente al funerale: il post social

Romina Power, che era molto legata a sua suocera, ha voluto spiegare il motivo della sua assenza: “Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma il suo funerale oggi, no.

Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo.

Poi sottolinea di aver perso una delle persone che ha amato di più in tutta la sua vita e aggiunge: “Cio’ non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di piu’ nella mia vita! Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e sopratutto ad Albano che e’ stato un figlio amorevole ed esemplare. E passero’ comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinche’ abbia una favorevole reincarnazione.”