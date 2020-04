Johnny Deep sbarca su Instagram facendo subito un boom di follower. La star hollywoodiana con un video di 8 minuti spiega di essersi convinto a fare questo passo spinto dalla situazione di pandemia dovuta al Covid19.

Per la prima volta Johnny Deep sbarca su un social network e in particolare su Instagram. La star hollywoodiana, finora restia a frequentare la rete con un profilo social si è finalmente convinta, per la gioia di tutti i suoi fan, a fare questo fatidico passo.

Il celebre attore, che in meno di un giorno è già arrivato a quasi 2 milioni di follower, ha fatto il suo ingresso nella rete pubblicando prima una foto dove spiegava che stava realizzando un video chiedendo un minuto a tutti i suoi fan per la pubblicazione.

Dopo qualche ora il protagonista di Pirati dei Caraibi non ha disatteso i suoi ammiratori pubblicando un video della durata di 8 minuti e 16 secondi spiegando la ragioni del suo ingresso nel mondo dei social.

Johnny Deep cosa lo ha spinto a iscriversi a Instagram

Johnny Deep esordisce dicendo che questa è la sua prima esperienza nel mondo dei social media e di non aver sentito finora nessun bisogno di unirsi.

Ora però ritiene che sia giunto il momento di aprire un dialogo perché questo nemico invisibile ha già causato tragedie enormi uccidendo tante persone. Nel lungo video raccomanda ai suoi fan di prendersi cura gli uni degli altri in questo momento difficile di pandemia.

L’attore di Edward mani di forbice, prosegue poi spiegando che dobbiamo mantenere alta la nostra curiosità. L’isolamento, secondo Deep, può diventare un periodo proficuo per leggere, disegnare, dipingere o suonare.

L’attore essendo anche un cantante ha poi voluto lanciare la nuova canzone dal titolo ‘Isolation’. Si tratta di una cover del 1970 di John Lennon che sembra calzare a pennello con il periodo storico che stiamo vivendo. Inoltre ha rivelato che sta lavorando ad un nuovo album insieme all’amico Jeff Beck.

Verso la fine del video l’affascinante attore statunitense si prodiga nel ringraziare i suoi fan per averlo sostenuto in tutti questi anni di carriera dandogli tanta forza. Di sicuro con il suo ingresso su Instagram ora avranno anche un chance in più per poterlo seguire da vicino.

di Cristina Biondi