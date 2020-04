Michela Persico | Voglia di…dolce! La giornalista incanta ai fornelli – FOTO

Michela Persico, al quinto mese di gravidanza, comincia ad avere le voglie alimentari congeniali al periodo di gestazione che sta vivendo. Allora, tanto vale mettersi a cucinare. Foto ai fornelli per la giornalista.

Questione di voglie, ma stavolta non c’entrano le mancanze di affetto o particolari attenzioni. Quello che manca a Michela Persico è dovuto alla gravidanza: lady Rugani, infatti, è in dolce attesa da cinque mesi. Se le foto con il pancione che cresce sono una benedizione per i followers in quarantena, che possono sognare di rivivere i propri momenti magici pre e post partum, la Persico è in piena metamorfosi.

Il fisico c’entra, ma in parte: a cambiare, infatti, è la testa. Ragionare da madre ti porta a fare determinate scelte piuttosto che altre. Cominciamo ad accorgercene proprio dalle voglie, a un certo punto della gestazione il flusso mentale prende il sopravvento facendoci desiderare gli alimenti più impensabili. Allora la Persico, che comincia a fare i conti con questi desideri inaspettati, si è data alla cucina.

Michela Persico, coccole e dolci su Instagram: la foto ai fornelli

La giornalista, infatti, dopo aver sconfitto il COVID-19 insieme al compagno Daniele Rugani, passa le giornate fra una coccola e un dolce che, spesso, sono sinonimi. A sorridere meno, eventualmente, sarà il nutrizionista ma ci sarà tempo per pensare anche a questo: ora, ciò che conta è soddisfare ogni desiderio della mamma per far star bene anche il piccolo.

Allora ben vengano le creazioni culinarie che la Persico, puntualmente, condivide con i fan. Dal produttore al consumatore, rimanendo fra quattro mura (si fa per dire vista la casa confortevole in cui la reporter e il calciatore trascorrono l’isolamento). L’ultimo post della giornalista è proprio dedicato all’ultima “fatica alimentare” messa in opera:

“Buongiorno a tutti, iniziamo la giornata cucinando un bel dolce al cioccolato, che cosa preparerò?”.

La didascalia sotto la foto che la vede ai fornelli in un vestitino casual rosso fuoco dovrebbe favorire il dibattito tra i fan che, però, hanno già l’acquolina in bocca: non solo per il dolce, ma anche (e soprattutto) per la bellezza della Persico che rimane sempre e comunque splendente. Anche di prima mattina, con poco trucco e un figlio in arrivo: mamma sprint, del resto, la duttilità e l’attività fisica sono il pane quotidiano in casa Rugani. Per questo un dolce non può far altro che bene, è l’eccezione che conferma la regola: al cuore e alle “voglie” in cucina, non si comanda.

