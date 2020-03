Daniele Rugani | Michela Persico, compagna del calciatore della Juventus, ha dichiarato di essere positiva al coronavirus e di essere incinta

La fidanzata di Daniele Rugani, Michela Persico, è incinta ed è positiva al coronavirus. A rivelare la notizia, è la stessa conduttrice sulle pagine del settimanale Chi.

Michela Persico, durante l’intervista, non è riuscita a trattenere la preoccupazione che prova in questo momento nell’affrontare una gravidanza senza il suo compagno, i due si sono separati perché risultati positivi entrambi al virus, e in un momento del genere.

La compagna di Daniele Rugani ha però chiarito che lei e il calciatore stanno bene e stanno trascorrendo questi giorni nelle rispettive a case. Inoltre, i medici l’avrebbero rassicurata sulla gravidanza.