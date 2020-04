Giulia De Lellis, durante una diretta Instagram con Simona Ventura, ha confessato di aver fatto lei il primo passo per il ritorno di fiamma con Andrea Damante, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne

Giulia De Lellis ha ufficialmente parlato del suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, momento atteso da tutti i telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne che da tempo attendevano che la coppia parlasse di questo nuovo avvicinamento.

L’esperta di tendenze lo ha fatto in diretta con Simona Ventura su Instagram, raccontando di aver fatto lei il primo passo verso il bel dj veronese per potersi riavvicinare. Ovviamente, manco c’è da specificarlo, ha trovato qualcuno interessato, altrimenti non sarebbero di certo ritornati insieme.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Simona Ventura dopo il ritorno in Rai: “Mi manca Maria De Filippi”

“Avevo questo bisogno di sentirlo, che non capivo bene, così mi sono detta di andare e vedere perché avevo questa sensazione” ha spiegato Giulia De Lellis sul ritorno con Andrea Damante. “Ovviamente non era l’unica tra i due ad avere questo bisogno e adesso stiamo un po’ di capire questa situazione, ce la stiamo vivendo” ha proseguito l’esperta di tendenze.

“Non volevo avere nessun rimpianto e per questo mi sono decisa a voler capire perché provavo alcune cose” ha specificato. “I ragazzi che ci seguono sono curiosi di capire cosa sta succedendo tra di noi, ma gli dico sempre che un giorno gli racconterò tutta la storia” ha poi aggiunto. “Magari scriverò un altro libro“ ha concluso, facendo ben sperare di dare un seguito alla sua creatura letteraria, che aveva già commentato di recente.

Giulia De Lellis sul ritorno con Damante ammette: “Volevamo tenerle per noi”

Giulia De Lellis ci ha anche tenuto a chiarire che inizialmente voleva proteggere questo ritorno di fiamma con Andrea Damante, ma non per tenerlo nascosto al suo pubblico ma semplicemente perché aveva intenzione di proteggere questa prima fase del loro ritorno. In modo tale da capire bene prima quello che sta accadendo tra lei e l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne e poi comunicarlo anche agli altri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Damante | Denver vuota il sacco: il retroscena su Giulia De Lellis

“Io e Andrea preferivamo tenere per noi alcune cose, capire un po’ meglio prima la situazione” ha spiegato l’ex fidanzata di Andrea Iannone, che di recente ha parlato dei tradimenti subiti. “Però non è stato possibile” ha aggiunto l’esperta di tendenze. “Ripeto, non perché volessimo nasconderlo ma semplicemente perché volevo tenerlo un po’ per me. Tutto qui” ha spiegato.

Visualizza questo post su Instagram missing the outside world ☁️🥀 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 18 Apr 2020 alle ore 9:20 PDT

Giulia De Lellis e Andrea Damante si godono il loro ritorno di fiamma, che purtroppo per loro non sono riusciti a tenere privato.