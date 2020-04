Michela Persico | Lady Rugani al quinto mese, la foto con il pancione

Michela Persico si prepara ad affrontare il quinto mese di gravidanza. Lady Rugani sorprende i followers con la foto del pancione.

Michela Persico guarda avanti, lady Rugani prova a lasciarsi alle spalle il brutto periodo trascorso alle prese con il Coronavirus. Lei e il suo compagno, il difensore della Juventus Daniele Rugani, sono stati fra i primi ad aver contratto il COVID-19. Il calciatore bianconero, infatti, è stato colui che ha “aperto le danze” in merito ai contagi in Serie A. Proprio Rugani è stato il primo calciatore del nostro campionato a vedersela con questo nuovo e inimmaginabile batterio.

Inoltre, a gettare altra carne al fuoco, la gravidanza annunciata in piena emergenza: ora la Persico è al quinto mese e, dopo aver scongiurato – almeno fra le mura domestiche – lo spauracchio Coronavirus, pensa a riqualificare la quotidianità con l’intenzione di portare a termine il parto in maniera tranquilla. L’importante per la giornalista e showgirl è riuscire a tenere sotto controllo – nei limiti del possibile – la situazione.

Lady Rugani, quinto mese di gravidanza: la foto emoziona i fan

Allora scattano le prime immagini con il pancione, ormai lady Rugani è entrata nel quinto mese di gravidanza. I followers sono in estasi e anche il futuro papà Daniele, dopo lo spavento per aver contratto il virus e il sollievo per averlo superato, non vede l’ora di conoscere la sua creatura. Amore, prudenza e attesa: mettere al mondo un figlio ai tempi del COVID-19 è un atto “rivoluzionario” e coraggioso.

Laddove regna l’incertezza, occorre rispondere con la speranza e il miracolo della vita: “Questo pancione cresce sempre di più, stiamo entrando nel quinto mese”, ha scritto la Persico come didascalia sotto lo scatto che mostra la nuova fase della gravidanza. Ancora un po’ di tempo e sia lei che Rugani potranno conoscere il nascituro. L’unica incognita che ancora persiste è quella riguardante le condizioni che troverà il nuovo arrivato: il COVID-19, in Italia, per allora sarà solo un ricordo oppure dovremo ancora preoccuparci? Lo scopriremo solo vivendo, così come lady Rugani scoprirà gioie ed imprevisti dell’essere mamma.

