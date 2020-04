Barbara d’Urso ha confidato ad Antonella Elia un toccante retroscena sul suo passato riguardante la scomparsa di sua madre a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso, durante la scorsa diretta di Live Non è la d’Urso, ha fatto qualcosa che ha stupito tutti i suoi telespettatori, mentre era intenta ad intervistare Antonella Elia, reduce dall’esperienza della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Che cosa? Ha scelto di raccontare qualcosa del suo privato.

Come i telespettatori più attenti sapranno bene, Barbara, che di recente è finita al centro della polemica a causa di un inseguimento a Pomeriggio 5, difficilmente tende a raccontare qualcosa che riguarda il suo privato. In particolar modo qualcosa che riguarda la sua infanzia, durante il periodo legato alla scomparsa di sua madre.

La bella conduttrice partenopea ha raccontato di quanto una frase di una sua maestra l’abbia scossa da piccola. Barbara d’Urso ha raccontato di sua madre a Live, emozionando la sua ospite Antonella Elia.

Barbara d’Urso si confessa a Live: il toccante retroscena su sua madre

Barbara d’Urso, prima di procedere con il suo racconto, ha chiarito che sua madre si chiamava Vera. Dopo la sua scomparsa, quando suo padre aveva già iniziato un’altra relazione, aveva incollato una sua foto sul diario scrivendo. “Questa è la mia mamma Vera” ha raccontato la conduttrice ad Antonella Elia a Live Non è la d’Urso.

“La mia maestra vide quella pagina del mio diario e mi disse che non era carino, e rispettoso, da parte mia nei confronti della donna di mio padre mettere una foto di mia madre scrivendo quella frase sul diario” ha raccontato Barbara ad Antonella Elia, che ieri stava per ricevere una proposta di matrimonio in diretta.

“Io ci rimasi malissimo, le dissi che quella era mia madre, Vera, ma lei non sembrava capire. Era mia madre vera, di nome e di fatto” ha spiegato Barbara d’Urso emozionata a Live.

Barbara d’Urso ha raccontato ad Antonella Elia un retroscena su sua madre, spiazzando la sua ospite. Le due, infatti, hanno un passato, per certi versi, molto simile.