Antonella Elia, durante il corso di diretta Instagram con Adriana Volpe, ha smascherato Patrick Pugliese, rivelando un retroscena inedito

Antonella Elia, nel corso di questi anni, ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non aver mai paura di raccontare la sua verità.

Nelle scorse ore, l’ex concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello, durante una diretta su Instagram con Adriana Volpe ha smascherato Patrick Pugliese che negli scorsi giorni ha rivelato cosa gli avrebbe detto la psicologa della casa nei confronti di Antonella per poi ritirare il tutto affermando di essersi sbagliato. La Elia, ovviamente, non poteva non commentare quel momento, rivelando un succoso retroscena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Patrick Pugliese fa una precisazione su Paolo Ciavarro e Clizia

Antonella Elia ha smascherato Patrick Pugliese dopo il Grande Fratello Vip affermando che le scuse fatte dopo quella pesante dichiarazione non sono state sincere, in quanto avrebbe ricevuto una telefonata dagli autori che gli avrebbe chiesto di ritirare il tutto.

“Mi spiace Adriana, tu hai la tua visione e va bene ma le cose stanno così” ha aggiunto l’ex ragazza di Non è la Rai, visto che Adriana Volpe, che ha rivelato perché lei e suo marito si sono separati, è molto amica di Patrick.

Patrick Pugliese replica alle rivelazioni di Antonella Elia: “Lo fa di Default”

Patrick Pugliese, non solo ha assistito alla diretta Instagram di Antonella Elia e Adriana Volpe, ma è perfino intervenuto lasciando un commento in merito alle dichiarazioni sul suo conto fatte dalla finalista del Grande Fratello Vip.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pechino Express | Adriana Volpe commuove il web: il retroscena di Cirillo

“Io e Antonella siamo amici!” ha subito chiarito in un commento Patrick Pugliese su Antonella Elia, che settimana scorsa è stata la “confidente” di Barbara d’Urso. “Ormai parla male di me per Default, ma vi assicuro che siamo amici” ha concluso, anche se l’ex ragazza di Non è la Rai non sembra pensarla propriamente in questo modo.

Antonella e Patrick riusciranno a chiarire questa nuova incomprensione nata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini?