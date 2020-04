GF Vip | Patrick Pugliese è stato costretto a fare una precisazione su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a causa di un’incomprensione con i loro fan su Instagram.

Patrick Pugliese, durante una diretta su Instagram, aveva fatto una battuta sulla storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Battuta che, purtroppo, non è piaciuta ai fan della coppia che hanno prontamente chiesto spiegazioni allo storico concorrente del GF Vip in merito a quanto affermato in precedenza.

“Non ho assolutamente nulla contro di loro, ho visto la loro relazione nascere nella casa” ha prontamente chiarito Patrick Pugliese su Paolo Ciavarro e Clizia dopo il GF Vip, che di recente ha sganciato una bomba su Zequila.

“Ho semplicemente fatto una battuta con Denver e Paola per sdrammatizzare il momento dell’uscita di Clizia nella casa, visto che aveva citato Tommasi di Lampedusa” ha spiegato. “Tutto qui” ha aggiunto lo storico concorrente, che non era stato ben compreso dai fan della coppia.

Patrick Pugliese dopo il GF Vip: “Antonella Elia? La realtà è un’altra”

Tra una confessione e l’altra, Patrick Pugliese ha anche fatto una precisazione su Antonella Elia , commentando alcune dichiarazioni che l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto durante la sua ultima ospitata a Live Non è la d’Urso.

Antonella, infatti, aveva affermato di averlo perdonato per lo spintone ricevuto. Anche se in seguito si è pentita di avergli concesso il suo perdono.

“Lei ha detto di avermi perdonato, ma io non l’ho mai spinta come lei sostiene” ha dichiarato Patrick Pugliese dopo il Grande Fratello Vip, che di recente ha rivelato anche cosa gli ha detto la psicologa della produzione su Antonella Elia.

“La realtà dei fatti è un’altra rispetto a quella che racconta lei e l’abbiamo visto dai video” ha subito specificato. “Ma ho un bel ricordo di lei” ha aggiunto. “Durante l’ultima settimana insieme ci siamo divertiti molto”.

Patrick ci ha tenuto a chiarire dopo la sua avventura al GF Vip alcuni avvenimenti, visto che non sono stati ben interpretati da parte del popolo del web.