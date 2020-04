Adriana Volpe e Roberto Parli, suo marito, dopo il Grande Fratello Vip si sono momentaneamente separati. La conduttrice, durante una diretta con Antonella Elia su Instagram, ha spiegato il perché

Negli scorsi giorni si è a lungo parlata dell’improvvisa separazione tra Adriana Volpe e suo marito dopo la fine dell’esperienza di lei al Grande Fratello Vip. In molti, infatti, hanno ipotizzato che tra i due ci fosse aria di crisi, dovuta principalmente ai continui gossip nati nei confronti della conduttrice e di Andrea Denver.

La conduttrice nel corso di queste ore ha tenuto una diretta su Instagram con Antonella Elia, rassicurando che non c’è nessuna crisi con suo marito, che di recente ha sbottato sui social, ma che si è dovuto semplicemente spostare in Svizzera per risolvere alcune cose.

Adriana Volpe ha smentito la crisi con Roberto Parli, rassicurando i suoi fan sulle sorti del suo matrimonio.

GF Vip | Adriana Volpe e Roberto Parli presto di nuovo insieme: parla lei

Adriana Volpe ha chiarito durante il corso della diretta con Antonella Elia che non c’è alcuna crisi tra lei e suo marito Roberto Parli, ma che quest’ultimo è dovuto partire per la Svizzera, dove probabilmente ci resterà per qualche altra settimana, per risolvere alcune faccende delicate, ma non appena avrà finito ritornerà da sua moglie e dalla piccola Giselle.

“Roberto in questo momento si trova in Svizzera a risolvere alcune delicate faccende” ha chiarito Adriana Volpe su suo marito Roberto Parli, che di recente ha raccontato un retroscena su Pechino Express. “Penso ne avrà per qualche altra settimana e poi potrà finalmente tornare da noi” ha proseguito. “La sua famiglia lo aspetta” ha concluso la conduttrice, mettendo a tacere i gossip che li vedevano separati perché in crisi con il loro amore.

Molto probabilmente Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, si trova in Svizzera per risolvere alcuni problemi legati alla scomparsa di suo padre, che era stato ricoverato perché positivo al coronavirus presso una struttura sanitaria di quel paese.