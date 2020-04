Cecilia Rodriguez nelle scorse ore sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Luca Onestini ed Ivana Mrazova, affermando che alcune coppie stanno insieme soltanto perché da single non lavorerebbero.

Cecilia Rodriguez nelle scorse ore ha tenuto una diretta Instagram insieme all’account del settimanale Chi. La sorella minore di Belen, tra una confessione e l’altra, sembrerebbe aver lanciato una frecciatina alla coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova.

O meglio, la fidanzata di Ignazio Moser non ha fatto nomi, ma il pubblico della rete è convinto che le sue parole siano destinate alla coppia che, come lei, ha trovato l’amore nella casa più spiata d’Italia con il Grande Fratello Vip.

La sorella minore di Belen Rodriguez, che di recente ha fatto una dedica al piccolo Santiago, ha affermato di conoscere alcune coppie del mondo dello spettacolo, che si sono fidanzate durante un reality show che nonostante il loro amore non prosegua a gonfie vele scelgono comunque di continuare la loro relazione perché sanno che da single non avrebbero proposte di lavoro e di conseguenza perderebbero i fan.

Le sue parole da parte del popolo della rete sono sembrate essere indirizzate alla coppia formata da Luca e Ivana, in quanto i fan hanno sempre sospettato che i due non siano realmente una coppia in quanto in più di un’occasione avrebbero visto l’ex tronista di Uomini e Donne in compagnia di altre ragazze, mentre la bella modella spesso è partita da sola per la sua terra d’origine.

Cecilia Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Luca Onestini e Ivana Mrazova? Per i fan sembrano non esserci dubbi.

Cecilia Rodriguez senza freni ammette: “Non si lasciano per i fan”

Ma cosa ha detto precisamente Cecilia Rodriguez in diretta su Instagram?

“Quando conosci una persona all’interno di un reality show, in maniera inevitabile poi hai paura di viverla al di fuori di quel contesto” ha subito precisato la compagna di Ignazio Moser, facendo riferimento alla sua esperienza al Grande Fratello Vip.

“Io, ad esempio, volevo uscire prima per controllarlo” ha ammesso la sorella minore di Belen Rodriguez. “Conosco molte coppie, invece, che sono nate sempre all’interno di un contesto come i reality, ma nonostante le cose tra loro non vadano bene non si lasciano” ha spiegato la bella modella argentina. “Non lo fanno per i fan e perché sono convinti che non li cercano più per lavoro”.

Il popolo della rete, come anticipato, è convinto che Cecilia si riferisse a Luca Onestini, che di recente ha spiazzato il popolo della rete con una foto inaspettata.

Almeno per il momento, è bene precisare, che Cecilia Rodriguez non ha fatto alcun nome in merito alle coppie di cui parlava. Perché sì, pare che sia più di una.