Pechino Express | Marcello Cirillo ha raccontato un inedito retroscena su Adriana Volpe, commuovendo tutto il popolo del web

Adriana Volpe, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, ha preso parte a Pechino Express, qualche edizione fa, insieme al suo migliore amico Marcello Cirillo.

La conduttrice, dopo la fine di quell’esperienza, non ha mai parlato di cosa è accaduto, a differenza del cast di quest’anno, quando le telecamere erano spente, ma a colmare questo vuoto ci ha pensato Marcello durante il corso di una diretta Instagram, rivelando un inaspettato retroscena riguardante la sua compagna di viaggio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Asia Argento smaschera Pechino Express: “Fatemi causa, non m’importa”

Che cosa ha rivelato? Marcello ha chiarito che la produzione donava ad ogni singolo concorrente un euro, con cui poter effettuare un qualsiasi tipo di spesa rientrasse nel budget. Ovviamente con quella cifra era impossibile poter comprare qualcosa e spesso si ritrovavano a dover chiedere aiuto agli abitanti del posto. Una volta, Adriana, che ha rivelato un retroscena su Live Non è la d’Urso, è rimasta così impressa dalla solidarietà di una famiglia del posto, che pur non avendo nulla ha voluto aiutarli, che ha chiesto ad uno dei cameraman di prestargli cento euro da donare alla famiglia.

“Gli fa quando torniamo a Roma, prometto che te li do. Fammi questa cortesia” ha raccontato Cirillo, spiazzando il pubblico della rete che si è commosso da come Adriana abbia voluto aiutare quella famiglia in difficoltà.

Adriana Volpe ha donato dei soldi ad una famiglia povera durante Pechino Express, commuovendo il popolo della rete.

Marcello Cirillo elogia Adriana Volpe a Pechino Express: “Forse non lo sanno”

Adriana Volpe ha preferito rimanere in silenzio durante il racconto di Marcello Cirillo sulla loro esperienza a Pechino Express.

Il cantante ha anche chiarito che probabilmente quella famiglia non è nemmeno a conoscenza che è stata Adriana a fare loro quel regalo, visto che glieli lasciati dopo che erano andati via.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pechino Express | Gennaro Lillio contro Asia Argento dopo le lamentele

“Ho preferito farglieli lasciare quando ce ne siamo andati” ha confidato Adriana Volpe su Pechino Express, tra l’altro di recente suo marito ha sbottato sui social. “Mi ha colpito tantissimo l’amore che avevano di loro” ha proseguito la conduttrice. “Il padre ogni volta che tornava da lavoro, anche se troppo stanco, giocava sempre con i suoi figli” ha aggiunto. “Mi ha commosso”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe piange in diretta | “Grazie per essermi stato vicino”

Adriana Volpe e Marcello Cirillo hanno ovviamente chiarito che una volta tornati a Roma, hanno prontamente restituito i soldi all’operatore del programma, che gentilmente gli ha prestato la somma in quel momento a quella famiglia che, nonostante fosse molto povera, ha voluto aiutarli.

Il retroscena del cantante sulla conduttrice, come anticipato, ha colpito il popolo del web. Anche perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai tirato fuori l’argomento, come qualcun altro avrebbe fatto, per farsi pubblicità.

Intanto, Adriana Volpe dopo il GF Vip sta vivendo un periodo delicato in quanto è lontana da suo marito.