Adriana Volpe ha raccontato un retroscena riguardante il suo collegamento di ieri con Barbara d’Urso a Live. Paola Di Benedetto è prontamente intervenuta

Adriana Volpe ieri sera ha fatto la sua prima apparizione televisione al di fuori del contesto televisivo del Grande Fratello Vip, reality che ha dovuto abbandonare a causa delle condizioni di salute di suo suocero poi scomparso, a Live Non è la d’Urso.

La bella conduttrice, poche ore fa, ha raccontato un retroscena riguardante il suo collegamento con Barbara d’Urso, spiazzando ma al tempo stesso divertendo il popolo del web. Che cosa ha raccontato?

Adriana, che ieri ha raccontato del suo primo impatto con il coronavirus, è apparsa più elegante che mai sul piccolo schermo degli italiani. Peccato che, come mostrato da lei stessa sui social, si fosse sapientemente preparata soltanto dal busto in su, l’unica parte del suo corpo che sarebbe mostrata al pubblico da casa.

“Ieri durante la diretta avevo la giacca” ha raccontato Adriana. “Ma sotto avevo tuta e ciabatte” ha spiegato. “Il bello dell’essere in diretta da casa!”

Adriana Volpe ha svelato un retroscena sul suo collegamento a Live Non è la d’Urso, su cui è subito intervenuta Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto commenta il retroscena di Adriana Volpe su Live Non è la d’Urso

Paola Di Benedetto, che anche lei ieri per la prima volta è apparsa sul piccolo schermo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha prontamente commentato la riflessione di Adriana Volpe su Live Non è la d’Urso, facendole sapere che ieri sera non è stata l’unica ad optare per una strategia del genere.

“Ho fatto la stessa cosa anche io” ha confessato Paola Di Benedetto dopo Live Non è la d’Urso, che dopo la vittoria al GF Vip ha preso un’importante decisione. “Sotto al vestito ho messo le pantofole di peluche rosa” ha ammesso, divertendo la sua ex compagna di viaggio.

Adriana Volpe e Paola Di Benedetto , anche lontano dal Grande Fratello Vip, riescono ad essere in perfetta sintonia.