Gennaro Lillio e Asia Argento hanno partecipato a Pechino Express 2020 ma sono tornati a casa con ricordi molto diversi, e Gennaro non è affatto d’accordo con le proteste di Asia.

Nel corso di Pechino Express 2020 Asia Argento si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico televisivo, che ha imparato ad ammirare sia la sua forza d’animo sia l’inventiva con cui lei e l’amica di sempre, Vera Gemma, hanno affrontato le varie sfide del viaggio.

Gennaro Lillio, anche lui in compagnia di un amico d’infanzia, è stato “ripescato” dall’eliminazione ed è stato “riaccoppiato” con Vera dopo l’abbandono di Asia a causa del grave incidente che ha danneggiato il ginocchio dell’attrice.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Asia Argento: “Dolore troppo forte, si ritira dal reality”

Gennaro ha quindi avuto modo di conoscere Vera e di capire attraverso di lei anche il carattere di Asia. Proprio per questo motivo Gennaro non ha preso benissimo le lamentele di Asia sulla trasmissione.

Gennaro Lillio contro Asia Argento: “Gente abituata a essere servita”

L’avventura di Asia Argento a Pechino Express non è andata esattamente com’era nei sogni di Asia. La Argento ha infatti spiegato recentemente che aveva intrapreso un lungo percorso di preparazione per il programma, durato ben cinque mesi.

Purtroppo, dopo soli cinque giorni l’incidente al ginocchio le ha impedito di continuare e, da quel momento in poi, la Argento ha potuto toccare con mano quella che, secondo lei, è la totale incompetenza della produzione della trasmissione nel tutelare i suoi concorrenti.

Il racconto del dopo incidente dal punto di vista di Asia e di Vera, infatti, non è affatto lusinghiero per il programma. La Argento ha sostenuto che l’ingessatura che le hanno messo è stata di pessima qualità e che i cameraman hanno insistito per registrare diverse scene in cui la Argento è stata costretta a mettere la gamba in una posizione diversa rispetto a quella consigliata dai medici perché l’inquadratura venisse meglio.

Inoltre, Asia Argento e Vera Gemma hanno affermato di aver ricevuto un trattamento economico insoddisfacente, ricevendo solo il minimo sindacale e senza essere sostenuta da alcuna copertura assicurativa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Asia Argento racconta i peggiori retroscena di Pechino Express

Anche se non si era espresso direttamente sulle dichiarazioni di Asia, Gennaro Lillio è stato portato sull’argomento dalle domande dei follower che hanno voluto conoscere la sua opinione sulle rimostranze della Argento e della Gemma.

“I viaggi più belli che io abbia mai fatto sono stati quelli di Pechino senza ombra di dubbio. Sono stati pazzeschi. Chi parla male di Pechino Express secondo me nella vita è sempre stato servito e riverito, ma chi ha un pochino di umanità e le cose se l’è sudate apprezza tantissimo il programma”.

Considerando che nessuno ha “parlato male di Pechino” al di là di Asia, è chiaro che Gennaro si stesse riferendo proprio alla figlia di Dario Argento affermando velatamente che le lamentele di Asia dimostrano quanto l’attrice sia una donna viziata.

Il dopo Pechino Express per Gennaro e per Asia è stato molto diverso: è anche possibile che questo abbia influito sulla percezione degli eventi appena trascorsi da parte di entrambi.

Gennaro infatti ha trovato l’amore proprio grazie alla trasmissione, e sta convivendo dall’inizio della quarantena con la sua nuova fiamma (una storia davvero assurda).

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gennaro Lillio: “La convivenza? Solo fortuna!”

Asia invece è stata costretta a letto per settimane per riprendersi dall’incidente e, finita la degenza, è stata costretta di nuovo in casa a causa della quarantena.

Fortunatamente Asia è riuscita a convertire in qualcosa di davvero positivo le difficoltà di questo periodo e ha lavorato alla realizzazione di un disco registrato dal suo letto di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 19 Feb 2020 alle ore 6:21 PST

Nel frattempo il Caso Weinstein, estremamente sollevata per la condanna ricevuta da Harvey Weinstein, ha voluto ricordare (sempre su Instagram, sempre in compagnia di Vera Gemma) l’ultimo incontro con il produttore che l’ha molestata.