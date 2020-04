William e Kate | Le foto per i due anni di Louis sono un vero meme!

Le foto del Principe Louis scattate per il suo compleanno costituiscono un vero cambiamento nella comunicazione social della famiglia Reale: ecco come mamma Kate ha fatto la rivoluzione senza uscire di casa.

La famiglia dei Duchi di Cambridge è l’anello mancante tra la famiglia reale britannica e una normale famiglia borghese.

Se i titoli e i palazzi sono la quintessenza della fiaba occidentale, infatti, il futuro Re e la futura Regina d’Inghilterra hanno deciso di costruire un ambiente familiare il più possibile normale e concreto, dando ai bambini un’educazione eccellente, ma anche un vero contatto con il mondo reale.

In tutte le occasioni pubbliche che non siano di gala, Kate e i suoi bambini indossano abiti normali, talvolta addirittura very cheap, come sanno benissimo coloro che impazziscono per i look firmati Zara della Duchessa di Cambridge.

Quando William e Kate si collegano via webcam con il mondo esterno, continuando a svolgere i propri compiti istituzionali anche da casa, quello che gli spettatori riescono a vedere della loro abitazione è solo una normalissima piccola camera bianca che potrebbe essere lo studio qualsiasi di una casa qualsiasi.

Il concetto che in tutti i modi i Cambridge intendono far passare è che la famiglia reale è composta di persone reali. In questo, Kate sta svolgendo una funzione assolutamente fondamentale, e lo ha dimostrato anche con la festa per il secondo compleanno del principino Louis e con le bellissime foto che gli ha scattato.

Le foto del Principe Louis che riscrivono la comunicazione della Royal Family

In occasione del settimo compleanno di George, Kate gli scatto delle fotografie che lo ritraevano con la maglia della nazionale inglese di calcio. Quella maglia costava solo pochi Euro, ma ottenne il plauso di tutti gli appassionati sportivi d’Inghilterra.

Per il secondo compleanno di Louis mamma Kate avrebbe voluto organizzare una festa memorabile come quelle che in passato ha organizzato per tutti i suoi bambini, ma come sappiamo tutti la quarantena impone la distanza sociale in tutte le occasioni.

Anche se celebrato un po’ in sordina, con gli altri membri della famiglia collegati in videocall per parlare con il piccolo Louis, pare che il bambino si sia divertito moltissimo.

Per dirlo basta guardare le foto in cui il bambino appare con le manine dipinte per realizzare le impronte colorate delle mani come stanno facendo moltissimi altri bimbi del mondo in questo periodo.

E se le prime foto pubblicate sul profilo Instagram Kensington Royals sono assolutamente adorabili, quelle successive meritano di entrare nella storia della comunicazione della famiglia britannica.

È la prima volta in fatti che dei membri anziani della famiglia (quello che Harry e Meghan non sono più) decidono di infrangere volontariamente l’immagine di perfezione che accompagna da sempre (e necessariamente) la famiglia reale inglese.

Nelle due immagini messe una di seguito all’altra in un piccolo album fotografico, il principe Louis appare prima perfetto e sorridente e, subito dopo, con il viso completamente inzaccherato di pittura perché si era messo le manine sulle guance.

“Instagram contro la vita reale” è la didascalia che ha segnato definitivamente il passaggio dei Cambridge dal mondo dorato della monarchia al mondo in cui abitano i loro stessi sudditi e, soprattutto, alle prese con problemi non molto diversi da quelli del resto delle famiglie di tutto il mondo.

Mentre i Cambridge riescono nel delicatissimo compito di offrire un volto pulito, dignitoso e moderno alla monarchia britannica, nel frattempo il mondo continua a dividersi in merito Harry e Meghan: recentemente è infuriata la polemica addirittura sulla videochiamata che i Sussex avrebbero fatto alla Regina in occasione del suo compleanno (e che poi hanno raccontato ai giornali).