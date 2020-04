Adriana Volpe, in un’intervista al settimanale Chi, parla del momento che sta affrontando il marito Roberto Carli: “stanno vivendo un momento di sofferenza”.

Adriana Volpe si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in cui ha parlato del momento che sta affrontando con il marito Roberto Parli che ha da poco perso il padre.

Adriana Volpe lontana dal marito Roberto Parli: “stanno affrontando un momento di sofferenza”

Adriana Volpe, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2020, come fa sapere il settimanale Chi ha trascorso due settimane a St. Moritz. Dopo la morte del suocero, la Volpe è tornata a Roma dove sta trascorrendo la quarantena con la figlia Gisele.

“Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo” ha raccontato la conduttrice al magazine diretto da Alfonso Signorini.

La Volpe ha anche parlato dell’avventura vissuta all’interno della casa spiegando di essere rinata. “Al GF Vip ho vissuto una seconda giovinezza e mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana e infatti è stato onestissimo. Ha avuto una botta di gelosia incredibile. Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele e quando sono entrata nella Casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile. Di sicuro mi sono presa dei miei momenti, ma sempre nel rispetto”.

All’interno della casa, Adriana ha legato molto con Andrea Denver che, dopo il reality, ha ribadito di provare una profonda stima e ammirazione per Adriana che ha definito “una donna di sostanza che va oltre l’aspetto fisico”. All’interno della Casa, inoltre, Adriana ha legato molto anche con Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa e con la vincitrice del reality Paola Di Benedetto.