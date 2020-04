Asia Argento, durante una diretta su Instagram con Vera Gemma, si è duramente scagliata contro Pechino Express, rivelando tutti i retroscena relativi alla sua breve permanenza nel programma di Costantino Della Gherardesca.

Asia Argento, seppur per poco tempo, ha preso parte all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con la sua amica di sempre Vera Gemma.

Le due, nelle scorse ore, hanno scelto di tenere una diretta su Instagram per commentare la loro avventura nell’adventure game di Rai 2, ma le rivelazioni sul programma non sono di certo state tutte rose e fiori.

La figlia di Dario Argento si è duramente scagliata contro il programma, rivelando alcuni retroscena sulla sua partecipazione, ma non solo. Se quanto affermato non dovesse andare bene alla produzione, li ha invitati a farle causa.

“Voglio dire tutto quello che c’è da dire” ha premesso Asia Argento contro Pechino Express, che ha dovuto abbandonare il programma per un infortunio. “Fatemi pure causa, non mi interessa!” ha sbottato la figlia d’arte. “Non mi hanno pagato niente, solo il minimo sindacale” ha proseguito. “Quando mi sono fatta male, mi hanno messo un gesso sbagliato. Non vedevo una cosa del genere dagli anni 80” ha ammesso. “Sono stata malissimo!”

La figlia d’arte ha anche sottolineato come la produzione abbia catturato il dolore di Vera Gemma, mentre lei era in ospedale. “Non potevano farlo con me e hanno ripreso il suo” ha aggiunto.

Pechino Express | Asia Argento svela: “Mi chiedevano di parlare male degli altri”

Lo sfogo di Asia Argento su Pechino Express non è di certo finito qui. La figlia d’arte, durante il corso della diretta con Vera Gemma, ha anche aggiunto che una volta tornate in albergo, gli autori le abbiano chiesto di brindare e di mostrarsi felici agli occhi delle telecamere. In quanto avevano vinto un bonus importante per la gara.

“Quando siamo arrivate in albergo, ci hanno mandato le telecamere chiedendo di brindare e mostrarci felici per il bonus, ma per me era un’agonia” ha confidato la figlia d’arte durante la diretta con la sua compagna di viaggio Vera Gemma, che durante il corso di Pechino Express ha duramente discusso con Soleil Sorge.

“Ci hanno anche chiesto di parlare male degli altri concorrenti, della squadra delle Top” ha aggiunto Asia. “Inoltre mi hanno chiesto di abbassare la gamba in quel momento perché non si vedeva bene il gesso” ha concluso l’ex concorrente amareggiata.

L’esperienza a Pechino Express per Asia Argento, che non molto tempo fa ha commentato la condanna di Weinstein, non sembra essersi conclusa nel migliore dei modi, gesso a parte.