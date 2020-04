Adriana Volpe piange in diretta | “Grazie per essermi stato vicino”

Adriana Volpe piange in diretta su Instagram parlando con Patrick Ray Pugliese. La conduttrice non regge e si lascia andare alle lacrime.

Adriana Volpe piange in diretta su Instagram. La conduttrice, dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020, sta regalando ai fans diverse dirette condivise con i suoi ex coinquilini. Nelle scorse ore ha così chiacchierato sui social con Patrick Ray Pugliese, suo compagno d’avventura nella casa e, durante la diretta, complici alcune parole ricche d’affetto di Patrick, non è riuscita a trattenere l’emozione.

Adriana Volpe piange durante la diretta su Instagram con Patrick Ray Pugliese: “grazie per essermi stato vicino”

Adriana Volpe è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2020. Molti fans del reality credevano che sarebbe stata lei la vincitrice, ma a poche settimane dalla finale, Adriana ha abbandonato la Casa per un problema familiare. Pochi giorni dopo la sua uscita, infatti, è morto il suocero di Adriana. Nel corso della diretta con Patrick, la conduttrice ha così ricordato i bei momenti, ma anche quelli più difficili che ha vissuto nella Casa.

Patrick ha così raccontato ai followers di aver conosciuto una grande persona a cui vuole davvero molto bene. “Ho scoperto un’Adriana che ha mille sfaccettature, dalla donna che porta pace e allegria all’Adriana che sa stare agli scherzi…Sei arrivata anche tu alla fine del percorso, hai avuto drammi, tutte queste difficoltà, sei comunque una finalista e soprattutto un esempio per come ti sei comportata”.

Le parole di Patrick hanno colpito profondamente Adriana che, ricordando i difficili momenti che ha affrontato nella Casa cercando di regalare comunque il suo sorriso e la sua positività si è lasciata andare alle lacrime.

Visibilmente commossa per le parole d’affetto e di stima di Patrick che spera di rivedere appena la quarantena sarà finita, la Volpe lo ha ringraziato pubblicamente: “Grazie Patrick per essermi stato vicino, ti voglio bene”, ha concluso. Entrambi, poi, si sono complimentati con Paola Di Benedetto per la vittoria.