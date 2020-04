GF Vip | Cristiano Malgioglio, recentemente intervistato dal settimanale Chi, ha scelto di commentare la scelta di continuare a mandare in onda il reality show di Alfonso Signorini durante il coronavirus

Cristiano Malgioglio è uno degli opinionisti fissi del reality show più famoso del piccolo schermo degli italiani, anche se non è mai approdato al GF Vip se non in veste di concorrente.

Il paroliere di Mina, intervistato dal settimanale Chi, ha rivelato, tra una confessione e l’altra, cosa pensa di questa prima edizione condotta dal suo amico Alfonso Signorini e la relativa scelta di continuare ad andare in onda nonostante la pandemia dovuta al coronavirus.

Cristiano, che di recente si è schierato contro Morgan, ha apprezzato la conduzione di Signorini. Anche se avrebbe preferito essere lui uno degli opinionisti in studio, in quanto ci sarebbe stato sicuramente più pepe durante le varie dirette con i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ma non solo.

Cristiano Malgioglio ha commentato la messa in onda del GF Vip durante il coronavirus, trovando angosciante quella parte del programma. In particolar modo, il paroliere di Mina è rimasto profondamente dispiaciuto per i concorrenti che non hanno avuto modo di potersi vivere quest’esperienza a pieno, soprattutto il riscontro con il pubblico una volta terminato il programma.

Cristiano Malgioglio sul cast del GF Vip: “Sono già stati dimenticati”

Cristiano Malgioglio ha dedicato anche un pensiero al cast del Grande Fratello Vip non riservando, purtroppo o per fortuna, un pensiero carino. Che cosa ha detto?

Il migliore amico di Barbara d’Urso ha notato come la partecipazione al reality show di Alfonso Signorini potesse rappresentare una sorta di trampolino di lancio, o di continuo, per il cast ma invece non ha potuto godere di questa grande opportunità in quanto a causa del coronavirus ogni progetto è stato sospeso.

“Questo loro ingresso nella casa poteva diventare un’opportunità per poter lavorare, invece no” ha osservato Cristiano Malgioglio sul cast del GF Vip, di recente tra l’altro il cantante si è anche schierato contro Madonna. “Sono già stati tutti quanti dimenticati dal pubblico” ha proseguito. “Così come tutti i cantanti che hanno partecipato a Sanremo” ha proseguito il paroliere di Mina.

Il pubblico del piccolo schermo però non sembra pensarla nello stesso modo dell’opinionista di Barbara d’Urso, in quanto numerosi concorrenti del Grande Fratello Vip hanno potuto notare un ulteriore incremento dei propri sostenitori sui social dopo la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Il loro supporto ci sarà anche quando la pandemia finirà?

Cristiano Malgioglio, che di recente ha fatto discutere per il suo ingresso da Chiambretti, come al solito è schietto, rivelando sempre ciò che pensa davvero.