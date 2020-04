GF Vip | Serena Enardu ha commesso una clamorosa gaffe sul suo profilo Instagram non rendendosi conto di aver postato un commento volgare sul suo conto

Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione del GF Vip. La compagna di Pacifico Settembre, prima di approdare nella casa più spiata d’Italia, aveva già un vasto seguito sul web, grazie al suo profilo Instagram che è seguito da migliaia di persone.

Serena, infatti, ama condividere ogni momento con i suoi fedeli sostenitori, chiedendo spesso loro alcune curiosità o informazioni. Spesso però non si accorge delle risposte e finisce con il pubblicarle senza rendersi conto di ciò che ho postato sul suo profilo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip durante il coronavirus | Malgioglio: “Mi ha messo angoscia”

E’ il caso di oggi dove l’influencer ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori se avessero finito tutte le faccende che si erano imposti di portare al termine della giornata. Dopo aver fatto questa domanda, la fidanzata di Pago, tra l’altro lui ha deciso di pubblicare un libro, ha deciso di pubblicare tutte le risposte che le hanno inviato le fan.

Peccato che tra queste, ci fosse un commento fin troppo spinto nei suoi confronti, in cui un ragazzo le rivelava cosa avrebbe voluto fare con lei, per dirla in maniera carina. Serena Enardu ha commesso una gaffe su Instagram, senza rendersi conto di aver pubblicato il commento.

Serena Enardu distratta dopo il GF Vip: la gaffe su Instagram

Serena Enardu probabilmente non si è assolutamente resa conto del commento ricevuto sul suo profilo Instagram, altrimenti non lo avrebbe di certo reso pubblico ad accessibile a tutti.

Già numerose volte in passato, la fidanzata di Pago del GF Vip, con giusta ragione, ha dimostrato di non apprezzare commenti così volgari, ma questa volta l’è proprio sfuggito viste le tante risposte ricevute dalle sue fan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pupo elogia Signorini: “Blasi, Marcuzzi e d’Urso non alla stessa altezza”

Il commento dell’utente della rete, visibile in fondo all’articolo, non ha sfuggito ai fan di Serena Enardu del Grande Fratello Vip, di recente tra l’altro è stata provocata da Patrick Pugliese, che hanno subito messo a tacere la volgarità del ragazzo.

Intanto, Serena Enardu e Pago dopo il GF Vip stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme, rendendo il loro legame ancora più solido.