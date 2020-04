Adriana Volpe e Roberto Parli sono ai ferri corti dopo il Grande Fratello VIP? I commenti sui Instagram hanno cercato di stuzzicare in ogni modo il marito di Adriana, che ha risposto senza mezzi termini.

Dopo aver perso il padre mentre Adriana si trovava ancora nella Casa del Grande Fratello VIP, Roberto Parli sta cercando di ritrovare la propria normalità e di recuperare dopo un periodo davvero stressante.

L’ultima fotografia pubblicata su Instagram, scattata circa una settimana fa, lo ritrae a St. Moritz, sullo sfondo di una bella vista con le montagne innevate in lontananza.

In quel post il marito di Adriana Volpe ha fatto brevemente riferimento proprio al fatto che, almeno apparentemente, la vita in questo periodo ha deciso di accanirsi contro di lui e di sottoporlo a una serie di prove.

“Anche dopo la tempesta più forte spunta sempre il sole” ha scritto Roberto, eppure nel giro di pochi commenti ecco che si è generata una nuova tempesta, e il sole ha tardato ancora un po’ ad arrivare.

Roberto Parli difende Adriana Volpe (senza mezze misure)

Stando a quello che racconta lei (e a quello che hanno visto i telespettatori) Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello ha vissuto una nuova giovinezza e ha lasciato che venisse fuori una nuova Adriana, molto più spensierata di quella che suo marito e i suoi amici conoscevano prima.

Naturalmente il suo comportamento nei confronti di Andrea Denver, che non ci è andato per il sottile nel far capire quanto apprezzasse Adriana, ha letteralmente scandalizzato i telespettatori che, per la maggior parte, si sono schierati dalla parte di Roberto Parli.

Nonostante le affermazioni di Roberto, che è effettivamente stato geloso ma non ha mai fatto mancare a sua moglie il proprio supporto, una certa parte di pubblico si diverte ancora a mettere il dito nella piaga.

Il marito della Volpe, che ha evidentemente esaurito la pazienza sull’argomento, ha scelto per una volta di non essere diplomatico e di dire le cose in maniera molto diretta, senza disdegnare nemmeno qualche parolaccia.

Ad un certo punto i commenti sono arrivati a decine, eppure Parli ha continuato a ribattere colpo su colpo contro tutti coloro che cercavano di strappargli qualche dichiarazione contro Adriana Volpe provocando il suo orgoglio di marito ferito.

Essendo perfettamente sicuro di aver tenuto un comportamento più che corretto nei confronti di sua moglie e dell’intera questione, Parli ha anche invitato i follower a presentargli delle prove: ovviamente non sono arrivate.

Il momento più feroce del litigio però è arrivato nel momento in cui qualcuno ha cercato di insinuare che Parli abbia offeso pubblicamente sua moglie.

È su questo che Roberto non ha proprio potuto trattenersi dal dare una risposta furiosa.

E, come se non bastasse, Parli minaccia di passare direttamente alle vie legali.

In tutto questo, alla disperata ricerca della serenità, Adriana Volpe sta tentando di progettare un futuro in televisione cambiando profondamente rotta rispetto allo sviluppo della sua storia professionale finora.

Sul fronte Magalli, invece, Adriana non ha fatto progressi: il suo ex collega ha prima speso tante belle parole con i giornalisti sul fatto di voler ricucire i rapporti e poi non ha mosso un dito per parlare direttamente con Adriana.