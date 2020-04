Barbara d’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5 ha chiarito di non aver mai contattato, né tanto meno offerto soldi, al finto infermiere fermato al posto di blocco negli scorsi giorni.

Barbara d’Urso è amata dal pubblico del piccolo schermo perché nel bene o nel male dice sempre la verità. Anche se questa non è forse quello che gli altri si aspettano di sentire.

Quest’oggi, la bella conduttrice partenopea di Pomeriggio 5 ha iniziato la diretta facendo subito una precisazione. Su che cosa? Negli scorsi giorni un uomo, fermato ad un posto di blocco, per non essere multato si è finto un infermiere deridendo le forze dell’ordine sui social dopo il controllo.

Quest’ultimo, non contento, a La Zanzara, ha rivelato di puntare soltanto ai soldi al momento e di essere stato contattato da Barbara, che ieri è stata attaccata da Yari Carrisi, per un’intervista. Ovviamente nulla di tutto corrisponde alla verità.

Barbara d’Urso ha smascherato il finto infermiere a Pomeriggio 5, rivelando che né lei né tanto meno il suo staff hanno contattato l’uomo in questione per intervistarlo o per offrirgli dei soldi.

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso contro il finto infermiere: “Lo trovo poco corretto”

Barbara d’Urso, dopo aver fatto questa doverosa precisazione con il pubblico di Pomeriggio Cinque, si è rivolta direttamente all’uomo in questione, asfaltandolo come soltanto lei sa fare. Facendo notare al finto infermiere che prima o poi tutti ci ritroveremo ad avere a che fare con gli infermieri, considerato che si va in ospedale anche solo per un prelievo, e che in quel momento sarà sicura che gli infermieri non saranno così felici di accoglierlo o di dedicargli un sorriso.

“Quando andiamo in ospedale, anche solo per un prelievo, cerchiamo il sorriso dell’infermiere come un supporto” ha spiegato Barbara d’Urso furiosa a Pomeriggio Cinque, che di recente ha raccontato un retroscena su sua madre.

“E in quel momento, dopo tutto quello che hai fatto, ammettendo anche di aver guidato da ubriaco, giustificando in un certo senso tutti coloro che hanno commesso crimini mentre erano ubriachi alla guida, non credo saranno pronti a sorriderti” ha concluso la conduttrice.

Barbara d’Urso, ancora una volta, non le manda di certo a dire. Pronta a far venire fuori la verità.