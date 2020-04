Adriana Volpe è pronta a sostituire la Panicucci? È la voce che si sta diffondendo a macchia d’olio dopo le sue recenti dichiarazioni: ecco cosa potrebbe succedere in Mediaset.

Bella, professionale, con un buon carattere (nonostante gli eterni battibecchi con Magalli): Adriana Volpe si è comportata benissimo nella casa del Grande Fratello e, in realtà, anche al di fuori di essa.

Quando nella sua generosità Alfonso Signorini ha deciso di lasciarle condurre alcuni blocchi del Grande Fratello VIP, Adriana ha dimostrato di saper funzionare benissimo sugli schermi Mediaset, così come la sua figura professionale ha sempre funzionato a meraviglia in RAI.

Dopo le sue recenti dichiarazioni (che sembravano una lettera d’amore all’azienda di Piersilvio) la Volpe avrebbe davvero la possibilità di sbarcare in Mediaset.

Attualmente infatti la conduttrice si ritrova senza programmi e senza contratto: il suo Mezzogiorno in Famiglia è stato chiuso dalla Rai, sollevando non poche polemiche.

Naturalmente, con i palinsesti ridimensionati e riscritti a causa del Coronavirus, per Mediaset non è il momento migliore per lanciarsi nella produzione di un nuovo programma. Molto più probabile, allora, che la Volpe possa sostituire qualcuno in un programma già esistente: già si fa il nome della Panicucci.

Adriana Volpe a Mattino 5? Una possibilità

Mattino 5 è un programma in cui Adriana Volpe si troverebbe perfettamente a suo agio. Si tratta infatti di un programma di informazione e intrattenimento nella fascia mattutina: esattamente l’ambito all’interno del quale la Volpe ha sempre lavorato in Rai.

Non è un caso infatti che, quando partecipò assieme a Marcello Cirillo a Pechino Express, la Volpe entrò a far parte della squadra dei “Mattutini”.

La Volpe sarebbe quindi un sostituto perfetto di Federica Panicucci, la quale nel corso delle ultime edizioni del suo Mattino 5 si è fatta travolgere da qualche brutto episodio di “bullismo” nei confronti del collega Francesco Vecchi

Un’ipotesi che era stata immaginata da più parti era che alla Volpe sarebbe stata affidata la conduzione dell’edizione week end di Pomeriggio 5, in coppia con Michele Cucuzza, altro personaggio conosciutissimo dell’ambiente giornalistico italiano che è tornato recentemente alla ribalta grazie alla partecipazione al reality.

A causa delle limitazioni di budget a cui Mediaset, così come la RAI, è costretta a far fronte, è possibile però che il programma non venga realizzato.

A questo punto le ipotesi sono due: o la Volpe rimarrà di nuovo senza programma, finendo per ingrossare le fila dei lavoratori dello spettacolo senza introiti nei prossimi mesi, oppure la Panicucci sarà messa da parte per fare spazio ad Adriana.

Un’ulteriore ipotesi sarebbe quella che vedrebbe un passaggio di testimone tra l’apprezzatissimo Alfonso Signorini e proprio Adriana Volpe alla conduzione del prossimo Grande Fratello VIP.

C’è da dire che la conduzione di questa edizione per Signorini è stata una vera e propria prova del fuoco, considerando che il conduttore si è trovato a fronteggiare l’enorme sfida di condurre a termine la trasmissione nonostante le difficoltà per la pandemia di Coronavirus, che ha reso surreale anche la proclamazione della vincitrice di quest’anno, Paola Di Benedetto.

Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvip_4) in data: 16 Apr 2020 alle ore 3:30 PDT

Ci potrebbe essere la possibilità, quindi, che Signorini sia esausto e che non voglia ripetere l’esperienza al timone del reality, lasciando volentieri l’onere e l’onore nelle mani di Adriana Volpe.