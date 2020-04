Cliomakeup è diventata mamma per la seconda volta: la notizia era attesa ormai da diversi giorni e stamattina la beauty influencer era stata ricoverata in ospedale.

Clio Zammatteo (meglio conosciuta come Clio Make Up) è entrata a far parte di quella schiera di madri sfortunate e coraggiose che hanno affrontato il parto al tempo del Coronavirus.

Ospite della sua amica Makeupdelight, che vive negli States, nelle scorse settimane Clio aveva raccontato le grandi difficoltà organizzative che stava affrontando per riuscire a farsi ricoverare e a partorire in sicurezza, a causa del grande caos che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario degli Stati Uniti così come quello del resto del mondo.

Clio era apparsa in video su Instagram sull’orlo delle lacrime, spiegando come quella situazione di incertezza la stesse mettendo a dura prova.

Fortunatamente le cose sono andate per il meglio e Clio stamattina ha annunciato che si stava dirigendo all’ospedale per essere ricoverata.

Cliomakeup: mamma super social (anche in ospedale)

Appena dopo aver fatto l’epidurale, Clio ha deciso di inviare l’ultimo messaggio ai follower prima di partorire. Con addosso la classica cuffietta, il camice e la mascherina per la bocca, Clio ha spiegato che, secondo i dottori, avrebbe partorito di lì a un’ora.

Puntuale come un’orologio svizzero, appena un’ora dopo arrivava la prima fotografia di Joy, serenamente addormentata, con il suo cappellino, sul seno della mamma.

Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 22 Apr 2020

Nel giro di qualche giorno Clio tornerà a casa e la piccola Joy potrà fare la conoscenza della sorellina maggiore Grace, nata il 29 Luglio 2017.

Clio ha un rapporto speciale con la sua primogenita, che in questi giorni di quarantena la sta aiutando a preparare dolci e muffin e che rende sempre molto movimentati i tutorial di make up che Clio ha tentato di registrare nelle ultime settimane per mantenere vivo il rapporto con le moltissime ragazze che ogni giorno si affidano a lei per qualche prezioso consiglio di bellezza.

Il nome della bambina era stato annunciato qualche settimana fa, il 29 Febbraio, con un video di famiglia sul profilo ufficiale Instagram di Clio.

Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 29 Feb 2020

Durante la gravidanza Clio ha deciso di mostrare pubblicamente le sue smagliature, lanciando un importante messaggio di body positivity e contro il body shaming, di cui sono ancora vittime moltissime donne in tutto il mondo.