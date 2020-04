“Pago vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro”: il cantante sbotta e risponde per le rime alla follower autrice del commento.

Pago perde la pazienza su Instagram e sbotta contro una follower, autrice di un commento che non è stato gradito dal cantante che ha deciso di rispondere per le rime. Un botta e risposta al veleno quello tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che non è passato inosservato agli occhi degli altri fans.

Dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 commentata da Patrick Ray Pugliese, Pago ha ripreso in mano la sua vita. Oltre ad essere tornato con Serena Enardu, il cantante si sta dedicando anche alla scrittura di un libro senza tralasciare la musica. Impegnato a 360 gradi nelle sue attività, il cantante non ha gradito il commento di una follower a cui ha deciso di rispondere per le rime.

Tutto è nato quando il cantante ha deciso di condividere con i fans la sua domenica. “Sono sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella degli altri musicisti , quelli che forse dovranno capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi … mah, speriamo bene ragazzi , speriamo che la musica ritorni presto a risuonare non solo tra le nostra mura! Intanto Tu lo sai versione acustica prende forma”, ha scritto. Tra i tanti commenti è così spuntato anche quello di una sognora.

“Vai a raccogliere i pomodori… è sempre un lavoro, no?”, ha scritto una signora lanciando una frecciatina al cantante che, di fronte al commento, ha deciso di replicare e rispondere per le rime.

“Cara, ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la m*****a? Ma va a c**à va… Sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te invece di sparare m*******e nei social degli altri .. addioooooooo”, ha risposto il cantante.