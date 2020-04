Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island Vip? A fare chiarezza ci pensa l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne che intervistata da Chi ha parlato della sua presunta partecipazione al programma.

Nonostante le norme attualmente in vigore per impedire il contagio da coronavirus, la macchina di Temptation Island è già attiva per scoprire quali saranno le coppie che prenderanno parte alla trasmissione, qualora sarà possibile farla, sia nella versione classica sia nella versione vip.

Negli scorsi giorni si è a lungo parlato della possibile partecipazione di Giulia Cavaglià e Francesco Sole nel cast della trasmissione. I due non si sono mai sbilanciati sul proprio futuro in tv, fatta eccezione per l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne che ha rivelato se prenderebbe mai parte alla trasmissione che mette a dura prova i sentimenti.

“Sì, prenderei parte alla trasmissione” ha risposto senza indugio Giulia, che non molto tempo fa ha ricevuto una dichiarazione d’amore dal suo compagno. “Ma soltanto perché mi fido pienamente di Francesco, per questo parteciperei” ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Anche se starei male al pensiero di non poterlo vedere, sapendo che si trova a 200 metri da me”.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole parteciperanno a Temptation Island? Per la coppia non sembrano esserci dubbi, non resta che vedere se anche la redazione della trasmissione la pensa allo stesso modo.

Francesco Sole | Giulia Cavaglià rivela: “Non mi fidavo di lui”

Giulia Cavaglià, oltre a parlare della sua ipotetica partecipazione a Temptation Island, ha anche confidato le difficoltà riscontrate nell’iniziare la sua storia, che prosegue a gonfie vele, con Francesco Sole.

Come i più informati ricorderanno bene, infatti, l’ex tronista proveniva da ben due delusioni amorose, quella con Lorenzo Riccardi e Manuel Galiano, e non era assolutamente predisposta a lasciarsi andare tra le braccia di un nuovo amore.

“Ho avuto dei problemi a lasciarmi andare, non mi fidavo” ha confidato Giulia Cavaglià su Francesco Sole, che ha sottolineato come abbia sofferto a Uomini e Donne. “Per il primo bacio abbiamo aspettato, non mi consideravo affatto fidanzata” ha spiegato l’influencer durante il corso dell’intervista.

Fortunatamente, con il passare del tempo, lo scrittore è riuscito a dimostrare all’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne di potersi fidare di lui. Infatti, in più di un’occasione, Giulia lo ha descritto come il classico principe azzurro, un tipo di uomo che non pensava potesse esistere ancora al giorno d’oggi.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, lui ha confermato che ha penato per conquistarla, ora vivono serenamente la loro storia. O almeno fino alla prossima edizione di Temptation Island.