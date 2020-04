Uomini e Donne ai tempi del coronavirus va in onda soltanto con i due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il pubblico si chiede si rivedrà presto anche Lorenzo Riccardi. L’ex tronista su Instagram ha risposto alla curiosità dei fan in merito al suo ritorno

Uomini e Donne, da questo lunedì, è ritornato sul piccolo schermo degli italiani con nuovo format, sperando di far nascere l’amore ai tempi del coronavirus.

In questa nuova versione del programma, che prevede l’unione del Trono Classico e Over, sono stati richiamati a commentare le avventure sentimentali di Gemma Galgani e Giovanna Abate soltanto i due storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma il pubblico sente la mancanza dei nuovi volti del programma. Uno su tutti: Lorenzo Riccardi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Chi è Occhi Blu: l’identità del corteggiatore di Gemma

Per questo motivo, infatti, non sorprende che gli utenti della rete gli abbiano chiesto quando ritornerà al dating show di Maria De Filippi nel ruolo di opinionista e la sua risposta, non è tardata ad arrivare.

“Non so dirvi quando tornerò, chi lo sa” ha dichiarato Lorenzo Riccardi sul suo ritorno a Uomini e Donne, manco a farlo apposta ieri ha ammesso di sentirne la mancanza. “Spero il prima possibile”.

Lorenzo Riccardi prima di Uomini e Donne svela: “Amavo la mia vita”

Lorenzo Riccardi, purtroppo, non è in grado di rispondere a questa curiosità da parte dei fan. In quanto è lui stesso a non sapere quando ritornerà, e se ritornerà, a fare l’opinionista al Trono Classico di Uomini e Donne.

Nell’attesa, però, si diverte a rispondere alla curiosità dei fan, che gli hanno chiesto come fosse la sua vita prima dell’inizio di questa quarantena.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tina Cipollari sbotta sui social | “Li denuncio”

“Amavo la mia vita prima che tutto questo avesse inizio” ha spiegato Lorenzo Riccardi del Trono Classico, che almeno per il momento ha preferito non commentare il nuovo format della trasmissione che non ha convinto il pubblico. “Mi manca tutto: dalla cosa più semplice a quella più assurda” ha proseguito. “Spero di tornarci presto”.

Con la mancanza della sua vita, ovviamente, Lorenzo Riccardo di Uomini e Donne intende anche il ruolo di opinionista al Trono Classico, ma come anticipato da lui stesso, almeno per il momento non si ha nessuna certezza sul futuro del programma e sul suo ruolo in tv.