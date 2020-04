Tina Cipollari si è infuriata dopo aver scoperto di essere la “protagonista” di una pubblicità di prodotti dimagranti.

Nelle ultime ore, Tina Cipollari si è mostrata piuttosto arrabbiata sul web per via di una pubblicità che avrebbe usato il suo nome e la sua immagine senza alcun permesso e tutto per vendere dei prodotti dimagranti.

L’opinionista di Uomini e Donne avrebbe infatti scoperto di essere la protagonista di una campagna pubblicitaria dove appare una sua intervista in cui si dice felice di essere dimagrita grazie ad un prodotto miracoloso. Una storia della quale Tina Cipollari ha dichiarato di non sapere nulla ma per cui ha già detto di essere pronta a denunciare. Intanto una prima mossa è stata quella di condividere il tutto via social, invitando i follower a fare lo stesso.

Tina Cipollari pronta a denunciare chi usa la sua immagine sul web

L’opinionista di Uomini e Donne ha condiviso sui social delle pubblicità dove sembrerebbe stia pubblicizzando dei prodotti per dimagrire. In realtà, la Cipollari ha dichiarato di non conoscere quest’azienza e di non averne mai usato i prodotti, motivo per cui ha deciso di denunciare il tutto.

Oltre alla possibilità di ricorrere ai legali la Cipollari si è servita anche dei social, denunciando il tutto, dichiarando che quelle pubblicità sono un falso ed invitando i suoi follower a condividere le immagini da lei postate per far sapere come stanno veramente le cose.

Non è la prima volta che personaggi dello spettacolo si trovano al centro di simili pubblicità. Recentemente pare che la stessa cosa sia accaduta a Maria De Filippi e in passato è toccato anche a Laura Pausini che come Tina ha denunciato il tutto sul web.

C’è da dire che la Cipollari nell’ultimo hanno ha effettivamente seguito una dieta che l’ha portata a perdere peso ma si è trattato di una dieta seguita da medici e fatta alla luce del sole. L’opinionista di Uomini e Donne ha infatti preso parte ad una sfida proprio durante il programma, facendo sapere a tutti il peso di partenza ed iniziando la sua dieta della quale ha poi condiviso i risultati di volta in volta. Una cosa ben diversa rispetto al far uso di farmaci per dimagrire.