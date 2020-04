Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico di Maria De Filippi, ha dichiarato su Instagram di avvertire in questo periodo la mancanza del programma

Lorenzo Riccardi da qualche tempo ricopre il ruolo di opinionista all’interno del Trono Classico di Uomini e Donne. L’ex tronista, perché sì come i più informati ricorderanno bene Lorenzo vanta un lungo curriculum all’interno del dating show di Maria De Filippi, ha deciso di trascorrere le scorse ore rispondendo alle curiosità dei fan su Instagram.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare una domanda relativa al suo ritorno in tv. Visto che Lorenzo, a differenza degli opinionisti storici del programma, non è stato chiamato per il nuovo format ai tempi del coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Scoppia la polemica: “che pagliacciata”

Un suo fan, infatti, gli ha chiesto se sente la mancanza della trasmissione, visto che il pubblico risente della sua assenza sul piccolo schermo. La risposta di Lorenzo, di recente tra l’altro Giulio Raselli ha rivelato cosa pensa di lui, non è tardata ad arrivare.

“In questi giorni anche io inizio a sentire la mancanza dello studio” ha rivelato Lorenzo Riccardi sul Trono Classico di Uomini e Donne. “Mi manca rivedermi in tv” ha spiegato l’opinionista agli utenti della rete.

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi: “Dopo il coronavirus, apprezzeremo le piccole cose”

Lorenzo Riccardi, oltre a rivelare al suo pubblico di avvertire la mancanza del Trono Classico di Uomini e Donne, negli scorsi giorni si è lasciato andare una riflessione in merito all’emergenza del coronavirus in Italia.

Secondo il compagno di Claudia Dionigi, quest’esperienza ci aiuterà ad apprezzare le piccole cose della vita di tutti i giorni a cui prima non davamo peso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Classico | Diletta Pagliano rompe il silenzio su Leonardo Greco

“Non sto più a contare i giorni che abbiamo trascorso chiusi in casa” ha chiarito Lorenzo Riccardi dopo il Trono Classico, che ultimamente è al centro della polemica per aver insultato una fan. “Mi manca la mia famiglia, mi manca la mia vita di prima” ha proseguito.

“Tornare al 2020 alla nostra vita di sempre credo sia davvero impossibile, ma tutto tornerà come prima e quel giorno apprezzeremo di più le piccole cose quotidiane” ha concluso l’opinionista di Maria De Filippi.

Probabilmente, fin quando Uomini e Donne non tornerà al suo format originale, quando tutti saremo tornati alla normalità, difficilmente il pubblico del piccolo schermo riuscirà a rivedere Lorenzo Riccardi sul piccolo schermo.