Massimiliano Rosolino | In quarantena con figlie, dolci e tapis rulant

Massimiliano Rosolino in quarantena continua ad allenarsi? Sì, almeno teoricamente, quando le sue due bambine gli lasciano il tempo di respirare!

Napoletano verace anche se per metà australiano (da parte di mamma). Legatissimo alla famiglia che ha costruito insieme alla ballerina Natalia Titova e papà pieno di energia.

È questo il ritratto che emerge dalle interviste che Massimiliano ha rilasciato a Repubblica e a DiPiù e che però contengono anche qualche piccola sorpresa: chi lo avrebbe mai detto che anche i campioni in quarantena mangiano pastiera?

E quale potrebbe essere il desiderio più profondo di Massimiliano Rosolino? Ritornare finalmente ad allenarsi in acqua o concedersi una lunghissima nuotata in mare? Assolutamente niente di tutto questo!

Massimiliano Rosolino in quarantena: “Non ce la faccio più!”

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si sono conosciuti nel 2006, quando Massimiliano ha partecipato in qualità di concorrente a Ballando Con Le Stelle. All’epoca la Titova gli fu assegnata come maestra di ballo e tra i due nacque l’amore.

Da allora non si sono mai separati: nel 2011 è nata Sofia Nicole e nel 2013 è nata Vittoria Sidney. Le due bambine, come tutti gli altri bambini del mondo, stanno soffrendo moltissimo la quarantena e non riescono più a tollerare di rimanere chiuse in casa.

Per questo motivo si sfogano in ogni modo possibile, cantando, urlando, ballando e facendo letteralmente impazzire papà, che non riesce più a tollerare il chiasso provocato dai suoi adorabili piccoli cicloni.

Il suo più grande desiderio, come ha rivelato a Di Più, è quello di poter riaccompagnare le bambine a scuola e godersi il silenzio, rimanendo solo con se stesso: “Sogno di correre in mezzo al verde immerso nella pace, in tranquillità e chiuso nei miei pensieri”.

In attesa di tornare a correre in mezzo ai prati, quando le sue figlie glielo permettono e non ci sono compiti da fare o altri impegni di questo tipo, Massimiliano riesce a trovare il tempo per allenarsi sulla cyclette e sul tapis roulant, due attrezzi che ha comprato non molto tempo fa e che sua moglie non vedeva di buon occhio: oggi sono la sua salvezza.

Per mantenere la forma fisica Massimiliano si allena per almeno due o tre ore al giorno. Troppo? Assolutamente no, dato che gli sgarri alla dieta sono più numerosi di quello che dovrebbero: a quanto pare il nuotatore è un gran goloso.

Tra l’altro, uno dei sacrifici più grandi per il nuotatore è quello di non poter tornare a Napoli a causa delle limitazioni agli spostamenti imposti dal governo.

Dal canto suo, Natalia Titova pare abbia più nostalgia della sala prove che dei prati in fiore: la maestra ha postato recentemente un video che la vede lavorare con Arudino Bertoncelli al perfezionamento di una coreografia.