Scoppia la polemica intorno al nuovo formati di Uomini e Donne. Il web contro Gemma Galgani e Giovanna Abate: “che pagliacciata”.

Uomini e Donne torna con un nuovo format ed è già polemica. Il popolo del web si è scagliato contro la scelta di dare vita ad un nuovo modo di corteggiare. Gemma Galgani e Giovanna Abate, infatti, sono state scelte per conoscere i propri corteggiatori attraverso delle chat. Non potendoci essere incontri ravvicinati, Gemma e Giovanna dovranno chattere con i propri pretendenti, ma la cosa non piace al pubblico.

Uomini e Donne, Maria De Filippi lancia il nuovo format con Gemma Galgani e Giovanna Abate. Scoppia la polemica

Mentre Gianni Sperti mette in guardia Gemma Galgani dai possibili rischi d’incontrare un uomo conosciuto in chat, Maria De Filippi spiega come funzionerà il nuovo format.

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto io me lo immagino alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice guarda ti ho preso in giro”, sono le parole della conduttrice.

Sotto i post pubblicati sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, sono tanti i commenti degli utenti che si scagliano contro la scelta di mandare nuovamente in onda il programma. C’è, ad esempio, chi pensa che cercare l’amore non sia un buon motivo per spostarsi facendo riferimento a Gemma che vive a Torino e chi, invece, si scaglia contro la scelta di puntare ancora sulla Galgani.

“Che pagliacciata”, scrive qualcuno. “Neanche la quarantena la ferma cosa non si fa pur di apparire“, “Scusate fate prima a dire che è stipendiata che far credere che cerca l’amore”, “Ditemi che è uno scherzo”, “Non è possibile!!!!! Ora sono più convinta che questa ha un contratto”, scrivono altri utenti.