Uomini e Donne | Giulio Raselli sul suo profilo Instagram ha risposto alle curiosità dei fan del Trono Classico, rivelando cosa pensa di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Giulio Raselli sta approfittando di questo periodo di quarantena per trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia dei suoi fan e di quelli del Trono Classico di Uomini e Donne.

Per questo motivo, l’ex tronista ha scelto di rispondere alle curiosità del suo pubblico, che prontamente gli hanno fatto alcune domande in merito a chi, come lui, ha preso parte alla trasmissione di successo di Maria De Filippi.

In particolar modo, gli utenti della rete sono curiosi di sapere cosa pensa della coppia formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, tra l’altro di recente lui si è ritrovato al centro di una polemica per aver insultato una fan.

“Penso che siano due bravissime persone” ha risposto l’ex protagonista del Trono Classico. “Ho avuto modo di conoscerli e sono proprio una bella coppia, stanno bene insieme” ha concluso.

Giulio Raselli ha detto cosa pensa di Lorenzo Riccardi, tranquillizzando i fan convinti che tra loro ci fosse una sorta di rivalità a causa di un interesse in comune in passato.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo Uomini e Donne: “Tira fuori il meglio di me”

Giulio Raselli, oltre a rivelare cosa pensa di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, ha tranquillizzato anche tutti i suoi fan su come stia procedendo la sua relazione con Giulia D’Urso.

I due, come i più informati sapranno bene, stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme.

“Premetto che so di essere molto fortunato perché sto trascorrendo questi giorni insieme alla mia metà” ha subito chiarito Giulio Raselli del Trono Classico. “Giulia è fantastica, riesce a tirare fuori il meglio di me, la mia parte dolce” ha proseguito il tronista che di recente si è lasciato andare ad uno sfogo sul coronavirus.

Il fidanzato di Giulia D’Urso, oltre ad elogiare le doti dell’ex corteggiatrice da donna di casa, ha anche svelato al grande pubblico qual è la cosa che più non sopporta in lei.

“Ragazzi è permalosa da paura” ha premesso Giulio. “Non le si può dire nulla che scatta di brutto” ha spiegato ai suoi fan su Instagram.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo Uomini e Donne, nonostante lui qualche tempo fa abbia mandato un messaggio speciale per Giovanna Abate, sono più innamorati che mai e questo è chiaro a tutti.