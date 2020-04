Uomini e Donne | Una storica coppia del Trono Over è pronta a ritornare nella trasmissione di Maria De Filippi, in veste di ospiti, nella nuova versione edita per il coronavirus?

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì 20 aprile. Per l’occasione, infatti, pare che il programma sia pronto ad ospitare non solo Gemma Galgani e Giovanna Abate, ma anche una coppia che, nel bene o nel male, ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Karina Cascella confessa: “Ecco perché ho lasciato Uomini e Donne”

Ovviamente di Ida Plantano e Riccardo Guarnieri. Il portale web de Il vicolo delle news ha fatto notare che all’interno del promo della trasmissione è possibile notare la presenza della coppia storica della trasmissione. Probabilmente, infatti, la produzione ha scelto di invitarli in questa nuova versione del programma che tanto ha incuriosito il pubblico del piccolo schermo.

Ida e Riccardo ritornano a Uomini e Donne? I fan sperano di sì e chissà che Ida non dia un consiglio a Gemma, proprio come ha fatto Gianni Sperti.

Uomini e Donne | Ida e Riccardo insieme in quarantena: smentita la crisi

Intanto, nelle scorse ore, sempre più insistenti sono state sul web le voci della possibile rottura della coppia del Trono Over di Uomini e Donne.

I due, infatti, non sono apparsi sui social insieme da un po’ di tempo, facendo nascere il sospetto nei loro fan.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip |Serena Enardu commette una clamorosa gaffe su Instagram

Il portale web però ha fatto notare che durante la giornata di Pasquetta, lunedì scorso, Ida Platano del Trono Over, che non ha più parlato di Riccardo Guarnieri, è apparsa nella diretta di suo cognato, confermando quindi che tra lei e il cavaliere non c’è assolutamente aria di crisi.

Visualizza questo post su Instagram Uniti ce la faremo 💪🏻🇮🇹❤️#iosonoitalia #iosonobrescia #iloveitaly Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 15 Mar 2020 alle ore 2:56 PDT

I fan del Trono Over si chiedono, allora, come mai la coppia non si mostri più insieme sui rispettivi profili Instagram. Il sito, infatti, ha ipotizzato che in vista del ritorno di Ida e Riccardo a Uomini e Donne, i due devono parlare in quella determinata sede del loro amore e non sui social. Altrimenti, che notizia sarebbe?