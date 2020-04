Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano annunciato al Trono Over di aver ritrovato un certo equilibrio, invece la quarantena sembrerebbe aver contaminato la serenità della coppia.

Ida Platano aveva lasciato il Trono Over di Uomini e Donne affermando che tra lei e il suo compagno Riccardo Guarnieri le cose proseguivano a gonfie vele. Tant’è che aveva anche rilasciato numerose interviste sul magazine dedicato al programma in cui raccontava anche dei primi approcci tra il cavaliere del parterre maschile e suo figlio Samuel, che si ritrovavano a convivere a causa della quarantena forzata.

La coppia, tra l’altro, non di rado era solita postare sui propri profili Instagram numerosi video in cui, in maniera del tutto ironica, imitavano alcune delle scene più famose dei film sul grande schermo, ma da qualche tempo Riccardo sembrerebbe essere sparito dai social.

Il portale web Gossip e Tv fa notare come sia strana l’assenza social di Riccardo non solo dal suo profilo, ma soprattutto da quello della sua compagna, tra l’altro ieri Rudy Zerbi ha rivelato cosa pensa davvero di lei, che è solita aggiornare i suoi fan con tutto quello che le accade durante il giorno. Ida continua a farlo, sia chiaro, ma senza menzionare la sua storia come un tempo invece faceva.

Il sospetto, quindi, nasce spontaneo: Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati di nuovo dopo Uomini e Donne?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nuovo addio dopo Uomini e Donne?

Ida Platano, come anticipato, è sempre stata molto attiva sul suo profilo Instagram. Tant’è che qualche ora fa ha informato i fan che oggi sarebbe stata molto impegnata a causa delle faccende domestiche, senza però tralasciare le promozioni che puntualmente condivide con i suoi fedeli sostenitori. Anche questa volta, però, nessun accenno a Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne.

Il compagno di Ida, di recente la dama ha spiazzato Gemma Galgani, è assente dal suo profilo Instagram da dicembre, mentre da quello della dama non compare dal 14 marzo.

Dati assolutamente normali per una coppia comune, ma considerato che Ida Platano dopo il Trono Over è molto attiva sui social lascia poco spazio all’immaginazione dei fan che hanno prontamente chiesto alla dama come stessero proseguendo le cose tra lei e Riccardo.

La dama di Maria De Filippi ha preferito però non rispondere, ignorando le domande poste dal pubblico del Trono Over di Uomini e Donne aumentando ancora di più il sospetto in loro che la coppia si trovi in un nuovo momento di crisi.

Probabilmente lo stress causato da una convivenza forzata, senza poter uscire di casa, ha creato non pochi problemi alla coppia.

Sembrerebbe quindi che ci sia di nuovo crisi tra Ida e Riccardo. La coppia, tra l’altro lei di recente ha lanciato un appello ai fan, riuscirà a trovare la serenità che tanto cerca?