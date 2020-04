Uomini e Donne | Rudy Zerbi, membro della redazione di Maria De Filippi, ha rivelato cosa pensa in realtà di Ida Platano, ex protagonista indiscussa del Trono Over insieme a Gemma Galgani

Ida Platano è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, nonostante abbia abbandonato la trasmissione da un po’ di tempo, ha ancora un posto speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo e non solo.

Recentemente, infatti, durante una diretta su Instagram, un membro della redazione del programma, Rudy Zerbi ha svelato cosa pensa della dama più famosa del dating show di successo di canale 5.

“Ida è una donna meravigliosa” ha premesso Zerbi sulla dama, che recentemente ha spiazzato Gemma Galgani. “Ha davvero un gran cuore, consiglio a tutti di continuare a seguirla” ha proseguito. “E’ davvero una brava persona” ha concluso.

Cosa pensa Rudy Zerbi di Ida Platano di Uomini e Donne non è più un mistero. Il suo pensiero corrisponde a quello dei telespettatori.

Ida Platano del Trono Over ringrazia Rudy Zerbi dopo Uomini e Donne: il gesto social

Ida Platano, così come tutti i fan del Trono Over di Uomini e Donne, è rimasta sorpresa di sentire queste parole da Rudy Zerbi, che difficilmente si lascia andare in giudizi sui protagonisti del dating show di Maria De Filippi, tutt’altro.

Rudy preferisce lavorare sodo dietro le quinte e commentare i propri successi con i suoi colleghi, senza rivelare pubblicamente ciò che pensa. Molto probabilmente per non creare gossip o polemiche.

Per questo motivo Ida Platano di Uomini e Donne, il programma tra l’altro partirà il 20 aprile con nuovo format, è rimasta sorpresa dal gesto del membro della redazione e ha scelto di rendergli omaggio ringraziandolo sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Uniti ce la faremo 💪🏻🇮🇹❤️#iosonoitalia #iosonobrescia #iloveitaly Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 15 Mar 2020 alle ore 2:56 PDT

Ida Platano è rimasta spiazzata da Rudy Zerbi, contenta di sapere di aver lasciato un buon ricordo anche in lui.