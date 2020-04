Britney Spears | La popstar americana è tornata a parlare della sua relazione, finita quasi 20 anni fa, con il cantante Justin Timberlake. L’interprete di Baby One More Time ha svelato cosa pensa oggi del suo ex fidanzato.

Britney Spears non smette mai di stupire i suoi fedeli sostenitori anche durante il periodo di quarantena. Perché sì anche negli Stati Uniti, dopo un periodo di scetticismo, hanno iniziato la fase 1 per evitare il contagio da coronavirus.

La popstar americana, annoiata di restare a casa, si è data alla pazza gioia con il popolare social cinese Tik Tok, dove tra una breve clip e l’altra ha parlato della sua passata relazione con Justin Timberlake.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Britney Spears di nuovo in ospedale: l’annuncio – VIDEO

La cantante, che pare voglia ritirarsi dal mondo della musica, ha dichiarato di essere pienamente consapevole che la rottura con Justin, avvenuta quasi 20 anni fa, fa ancora rumore ma che lei non ha assolutamente nulla contro il suo ex, anzi: lo ritiene un vero genio della musica. Per questo motivo ha scelto un suo recente brano su cui ideare un nuovo video da postare sui social.

Britney Spears è tornata a parlare di Justin Timberlake, spiazzando tutti i suoi fan.

Justin Timberlake replica a Britney Spears: i fan impazziscono

Britney Spears ha causato non poco rumore nel vasto mondo del web. In quanto nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato che tornasse a parlare del suo ex fidanzato, visto che non si sono lasciati in buonissimi rapporti. Si mormora, infatti, che Britney abbia tradito Justin Timberlake anni fa e per questo motivo lui le abbia successivamente dedicato il pezzo Cry Me a River.

Il cantante, però, considerato anche che sono passati quasi 20 anni, ha scelto di mettere da parte l’orgoglio e di rispondere al complimento ricevuto dalla sua ex fidanzata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Justin Timberlake, prima foto del piccolo Silas con mamma Jessica Biel

Justin, che pare essere in crisi con Jessica Biel, ha risposto utilizzando delle emoticon sorridenti. Senza sbilanciarsi più di tanto, ma nonostante ciò tra i fan dei due cantanti è scattato il delirio.

Justin Timberlake ha scritto a Britney Spears e i fan, nonostante siano passati anni, sognano ancora di un loro ritorno di fiamma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Melissa Satta | Balletto invitante sulle note di Britney Spears – VIDEO

Il botta e risposta tra i due, almeno pubblicamente, è finita lì e pare non ci sia nulla di malizioso, visto che è intervenuto anche l’attuale fidanzato della cantate, da sempre fan di Timberlake.

Anche se i più pettegoli sospettano che i due ex abbiano continuato a parlarsi in privato. Sarà realmente così?

Britney Spears e Justin Timberlake, di recente lei ha rivelato anche di essere vittima di bullismo, a distanza di anni continuano ancora a far sognare un’intera generazione.