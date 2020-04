Melissa Satta | Balletto invitante sulle note di Britney Spears – VIDEO

Melissa Satta, in quarantena suo marito (il calciatore in forza al Besiktas Kevin Prince Boateng) e il figlio Maddox, balla sulle note di Britney Spears. Il video sbalordisce i followers.

Prosegue la quarantena, i giorni scorrono inesorabili, tutti uguali nel nostro Paese alle prese con il COVID-19. Destino beffardo condiviso da gran parte dell’Europa e del mondo in questo momento: c’è chi adotta diverse misure e altrettanti provvedimenti, a seconda dei propri mezzi, rispetto alle proprie condizioni e capacità economiche.

L’Italia è alle prese con il lockdown da poco più di un mese e tutti, indistintamente, restano a casa. Persino chi, per lavoro, a casa poteva rimanerci pochissimo: è il caso di Melissa Satta, modella e showgirl di professione legata sentimentalmente al calciatore della Fiorentina – momentaneamente al Besiktas – Kevin Prince Boateng. L’avvenente bostoniana, cresciuta in provincia di Sassari, aveva già spiegato non molto tempo fa quanto fosse difficile vivere l’isolamento senza incappare in momenti di noia e depressione.

Melissa Satta come Britney Spears: balletto con suo figlio Maddox

Sentimenti da tenere lontano, soprattutto quando in casa c’è un bambino piccolo, il primogenito Maddox, da accudire: allora per tenere alto il morale e la voglia di divertimento, Melissa Satta e suo marito Kevin Prince Boateng si inventano diverse attività quotidiane da condividere poi con i propri followers. L’ultima, in ordine di tempo, ha a che fare con il ballo e con il travestimento: tutta la famiglia si è divertita a ballare famose canzoni, sempre restando nel proprio appartamento, cercando di ricreare anche costumi e mosse dai video ufficiali.

L’ex velina si è cimentata in una celebre canzone di Britney Spears, vestendosi anche come la nota popstar. Boateng, invece, ha reinterpretato Pharrell Williams con “Happy”: il risultato finale è stato successivamente postato sui canali social della Satta, i fan di Instagram hanno gradito parecchio. Pioggia di like e consensi, tant’è che la showgirl ci ha tenuto, attraverso un commento, a ringraziare gli affezionati: “Grazie per tutti i vostri messaggi… cerchiamo di giocare con nostro figlio, usiamo la fantasia, ci travestiamo…. non è facile questo periodo…ma cerchiamo così di renderlo un po’ allegro, almeno per i più piccoli!”. L’intento è oltremodo lodevole, il prodotto finale non è da meno.

