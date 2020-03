Britney Spears ha accusato i suoi fan di fare del bullismo nei suoi confronti a causa di ciò che pubblica sul suo profilo Instagram

Britney Spears ha scelto di ritirarsi per le scene da un po’, ma nonostante ciò è molto attiva sul suo profilo Instagram. La cantante americana ama condividere ogni cosa con i suoi fedeli sostenitori: dalle frasi poetiche che più la colpiscono, a sfilate di alta moda improvvisate in casa fino alle foto in compagnia del suo fidanzato Sam Asghari.

I suoi contenuti social però non sono piaciuti al pubblico della rete, che accusano la Spears di essere monotematica: ovvero di postare sul suo profilo Instagram sempre le stesse foto di lei struccata con uno sfondo rosso alle spalle. I fan, come recita una sua famosa canzone, vogliono di più. Più originalità e meno monotonia tra gli scatti.

I commenti non sono piaciuti alla popstar, che non solo ci è rimasta male ma ha accusato i suoi fan di fare del bullismo nei suoi confronti. Britney Spears è vittima di bullismo? Ecco il suo personale punto di vista in merito alla vicenda.

Britney Spears rimprovera i fan su Instagram: “Dovrebbero insegnarci a essere gentili”

Britney Spears, che di recente pare stia pensando a lasciare il mondo della musica, ha rimproverato i suoi fan, accusandoli di fare del bullismo nei suoi confronti perché le criticano i post su Instagram.

“Ho letto dei commenti davvero spiacevoli da molti di voi” ha esordito la cantante. “Mi dite che pubblico sempre le stesse foto con lo sfondo rosso e il costume bianco, ma a me piacciono le mie foto ed adoro condividerle con voi!” ha proseguito la cantante. “Non ho mai avuto un costume bianco e mi piaceva l’idea di fare alcune foto con lo sfondo rosso. Leggere tutti questi commenti meschini mi fa davvero male e non dovreste dire tutte queste cose cattive a qualcuno che in fondo nemmeno conoscete”.

“Quello che state facendo su di me è bullismo e in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo non dovreste comportarvi così” ha continuato Britney Spears delusa su Instagram, tra l’altro di recente suo figlio l’ha difesa rivelando alcuni retroscena su suo nonno. “Dovrebbero insegnarci ad essere gentili l’uno con l’altro” ha concluso.

Britney Spears, tra uno sfogo e l’altro, ci ha tenuto anche a lasciare il suo personale messaggio in merito all’emergenza del coronavirus nel mondo, visto che è stata dichiarata una pandemia. Anche questa volta, a modo suo, la popstar americana ha fatto sentire la sua vicinanza ai fan.