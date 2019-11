Dopo il gossip che ha travolto Justin Timberlake nello pseudo tradimento pare compaia un anello sulla mano della bella Jessica Biel | Che sia la quiete dopo un momento di intemperie amorose?

Forse giunto al termine l’uragano che di recente ha visto protagonisti Justin Timberlake e Jessica Biel. L’acclamato cantante colto in fragrante mentre stringe la mano di Alisha Wainwright ad una festa. Il gesto ha avuto tutte le sembianze di un’effusione amorosa, i due stanno girando insieme le riprese del film Palmer.

Scandalo o normalità?

I due, Jessica e Justin, soliti comunicare sui social più in voga, pare abbiamo steso un velo di assenza, motivo per il quale molti fan hanno iniziato a destare perplessità. Ma l’ala americana mette a tacere ogni illazione. Justin continua il suo lavoro disteso e sereno e la sua metà sfoggia un elegante anello di fidanzamento. Nonostante ciò si vocifera che, la consorte ha palesemente ammesso che una qualunque donna si sarebbe sentita in imbarazzo se il proprio uomo fosse stato colto in fragrante.

La versione di Justin

Lui ha affermato di aver trovato l’anima gemella, perché tradirla? Di sicuro Jessica non dimenticherà facilmente il gesto fuori luogo e poco rispettoso ma il suo uomo parla di lei come una donna estremamente comprensiva, fedele, straordinaria e insostituibile. Insomma non sarà una carezza extra coniugale a stravolgere questo legame. Sicuramente la coppia risolverà la questione privatamente e senza far emergere dettagli sul web. L’amore è dichiarato e Justin calma le acque etichettandolo come un gesto di poco conto, ingenuo e in amicizia da poter minimizzare assolutamente e afferma “quando incontri la tua anima gemella, non puoi più tornare indietro”, “il mio rock», «l’essere umano più meraviglioso mai conosciuto», «l’incastro perfetto», «la mia roccia”.

Tra loro tutto nacque lentamente, un rapporto maturato nel tempo a piccoli passi, un legame fatto di lunghissime telefonate afferma Jessica “Justin era in tour, e noi parlavamo al telefono come due adolescenti. Facevamo solo lunghissime telefonate”. Solo il tempo ci dirà come andrà a finire per una delle coppie più belle di Hollywood. Confidiamo nelle profonde parole d’amore sempre scambiate tra l’affascinante cantante di fama mondiale e l’ex star di Settimo cielo.

di Denis Carito