Britney Spears | La pop star americana, secondo un insider di Us Weekly, avrebbe deciso di dire addio al mondo della musica

Alzi la mano chi negli anni 90′ non si è mai lasciato andare sulle note di Baby One More Time o Oops I did it Again! Probabilmente nessuno.

Nel bene o nel male, la musica di Britney Spears ha segnato un’intera generazione. Anzi, forse più di una. Per questo motivo quando un insider di Us Weekly ha dichiarato che la cantante avrebbe deciso di dare un taglio netto con il mondo della musica, il popolo della rete è rimasto letteralmente spiazzato.

La decisione di Britney non ha nulla a che fare con la poca voglia di rimettersi in gioco o di essere stanca nel continuare con il proprio lavoro, tutt’altro. Britney Spears dice addio alla musica a causa di suo padre, che da anni ha il pieno controllo su tutte le sue finanze.

L’uomo, infatti, riceverebbe un assegno di 10 mila dollari ogni mese per controllare ogni aspetto della vita di sua figlia e, qualora lei lanciasse nuova musica, non farebbe altro che arricchirsi sul suo lavoro.

Leggi anche:

Coronavirus | Cristiano Malgioglio contro Madonna: “Sensibilità Zero”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Britney Spears dice addio alla musica | Insider: “Suo padre controlla la sua vita”

Britney Spears sarebbe stufa, con giusta causa, di essere continuamente controllata da suo padre. Anche perché non è più una ragazzina, visto che il prossimo anno compierà ben 40 anni. A confermare le parole della cantante americana, c’è la testimonianza di suo figlio Jayden, che si è duramente schierato contro suo nono, nonostante abbia soltanto 14 anni.

Britney sarebbe stufa di questa situazione e vorrebbe cominciare a vivere la sua vita, ma suo padre non sembra mollare la presa. Perfino i suoi fan sono scesi in piazza, con il movimento #FreeBritney, ma a nulla sembra essere servito; considerando che suo padre ha chiesto un maggiore controllo sulla vita di sua figlia.

“Sono passati quattro anni dal rilascio del suo ultimo album, non è mai passato così tanto tempo tra un cd e un altro ma a lei sta bene così” ha commentato l’insider. “Il padre ha il controllo su tutta la sua vita: può scegliere dei suoi affari e perfino dei suoi rapporti personali” ha concluso.

La dichiarazione dell’insider va a braccetto con quella di Jason Travick, ex fidanzato di Britney Spears, che dichiarò che nonostante fossero a un passo dalle nozze la loro relazione terminò a causa del padre di lei.

Leggi anche:

Katy Perry è incinta di Orlando Bloom: “Mai stati così felici”

Britney riuscirà a trovare la serenità che da anni cerca? Purtroppo, fin quando suo padre Jamie avrà il controllo della sua intera vita, per la cantante non sarà possibile fare ciò che vuole come tutti quanti noi.