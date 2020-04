Beatrice Valli parla del parto, sempre più vicino, e racconta di doversi sottoporre ad una serie di accertamente necessari.

Beatrice Valli sta vivendo le ultime settimane di gravidanza. La compagna di Marco Fantini partorità tra pochissimo tempo il suo terzo figlio. Già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione della Valli e di Bianca, nata dal suo amore con Marco Fantini, Beatrice metterà tra poche settimane al mondo la piccola Azzurra.

Su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta condividendo le sue emozioni e, nelle scorse ore, mentre prepararava la valigia, ha confessato ai followers di doversi sottoporre ad una serie di accertamenti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Nilufar Addati chiede aiuto ai fan: “Mi perseguita!”

Beatrice Valli vicina al parto: “devo fare degli accertamenti. Speriamo che vada tutto bene”

Innamorati e felici, Beatrice Valli e Marco Fantini, dopo aver annunciato il matrimonio, hanno scoperto di aspettare un altro figlio. Marco e Beatrice, tra poche settimane, accoglieranno in famiglia la piccola Azzurra. Beatrice, su Instagram, come tutte le neo mamme, ha confessato di essere preoccupata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne torna con Gemma e Giovanna: il nuovo format

“Mancano tre settimane e mezzo al parto e domani avrò la visita – ha raccontato Beatrice. Ieri abbiamo ricevuto non una bellissima notizia: un esame del sangue molto importante non è andato molto bene, quindi il ginecologo mi vuole vedere e dobbiamo fare degli accertamenti”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Clarissa Marchese e Federico Gregucci | “Lei è nostra figlia Arya”

“C’è un valore che non è positivo. Speriamo che vada tutto bene. Per fortuna non è la toxoplasmosi, ma ho il Coombs indiretto positivo, quindi siamo un po’ preoccupati”, ha aggiunto ancora la Valli.

Per Beatrice che partotirà da sola, dunque, è un momento particolare e molto emozionante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha così concluso: “È possibile che ci sia anche stato un errore, io lo spero, ma domani avremo la visita per capire cosa stia succedendo”, ha spiegato infine la compagna di Marco Fantini.