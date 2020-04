Uomini e Donne | Il Trono Classico e il Trono Over stanno per tornare sul piccolo schermo degli italiani. Gianni Sperti ha commentato la notizia sul suo profilo Instagram.

Gianni Sperti è uno degli storici opinionisti di Uomini e Donne sia per quanto riguarda il Trono Classico sia per il Trono Over. Per questo motivo l’ex ballerino non poteva non commentare il ritorno del dating show di Maria De Filippi sul piccolo schermo degli italiani.

Gianni sa bene che tutti i cittadini stanno vivendo, come lui d’altronde, un momento difficile a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. Per questo motivo è contento del ritorno della trasmissione, in modo tale da poter strappare un sorriso e distrarre per qualche ora il pubblico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Coppia del Trono Over stroncata dal web: “Business!”

“Sono davvero contento di potervi dire ufficialmente che a breve torniamo in tv a farvi compagnia” ha commentato Gianni Sperti sul ritorno di Uomini e Donne. “Siamo tutti costretti a rispettare la quarantena, e ovviamente a mantenere la distanza di un metro di sicurezza” ha proseguito l’opinionista, che è stato criticato da Paola Barale. “Ma nulla di tutto questo può impedirci di continuare a sognare e ad amare!” ha concluso.

Uomini e Donne ai tempi del coronavirus: il nuovo format di Maria De Filippi

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma ovviamente avrà una veste del tutto nuova a causa delle norme da rispettare per impedire il contagio da coronavirus. Come cambierà?

Non ci saranno più le esterne. O meglio: non saranno come noi siamo abituati a vederle. Gli incontri avverranno tramite Skype e Giovanna Abate e Gemma Galgani dovranno scegliere il loro principe azzurro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Classico | Lorenzo Riccardi insulta una fan: web in rivolta

Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, quest’ultimo sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Paola Barale, ci saranno ma non si troveranno nella stessa stanza delle protagoniste di quest’edizione, ma saranno in collegamento dai loro camerini. Pronti a commentare ciò che le due realizzeranno con i loro pretendenti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Nilufar Addati chiede aiuto ai fan: “Mi perseguita!”

Il Trono Classico e il Trono Over questa volta non saranno separati, ma andranno insieme in unica puntata. Il dating show di Maria De Filippi, anche in questa nuova versione, non andrà in onda in diretta ma gli appuntamenti saranno rigorosamente registrati.

Uomini e Donne ritorna con un nuovo format. Maria De Filippi non ha intenzione di abbandonare il pubblico nemmeno in questo difficile e delicato periodo, dovuto alla rapide diffusione del coronavirus in Italia.