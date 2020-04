Adriana Volpe | “Magalli non si è scusato, il mio futuro è Mediaset”

Adriana Volpe sogna Mediaset e la sua atmosfera rilassata e familiare. Magalli? Pare proprio che le scuse “ufficiali” siano state tutta una finta.

L’esperienza del Grande Fratello VIP deve aver lasciato in Adriana Volpe un’ottima impressione della grande azienda targata Berlusconi.

Pare infatti che la presentatrice (attualmente disoccupata) voglia lasciarsi alle spalle il suo tormentato rapporto con la RAI e sia pronta a entrare a far parte della grande famiglia di Mediaset.

A pesare sulla bilancia, naturalmente, anche l’eterna faida tra Adriana e Giancarlo Magalli: nonostante le belle parole di quest’ultimo pare che i due siano ancora ai ferri corti. Non dovevano far la pace?

Pare proprio che, a indispettire ulteriormente l’ex gieffina siano state le belle parole che Magalli ha speso recentemente sui giornali senza poi passare ai fatti.

Adriana Volpe in Mediaset? Un passaggio epocale

Eravamo abituati a vederla costantemente al lavoro sulle reti RAI, di cui Adriana nel bene o nel male è stata un volto di primo piano per diversi anni.

Dopo la necessaria interruzione del suo rapporto con Giancarlo Magalli e la soppressione del suo Mezzogiorno in Famiglia (nonostante i buoni risultati in termini di ascolto), la Volpe non sembra più aver voglia di lavorare in RAI.

Dopo l’esperienza del Grande Fratello VIP, dove ha fatto venir fuori una Adriana molto diversa rispetto a quella che il pubblico (e suo marito) conoscevano, la presentatrice sembra aver “scoperto” un nuovo modo di fare televisione.

Proprio in virtù dell’entusiasmo rispetto al suo rapporto televisivo con Mediaset, Adriana ha fatto recentemente delle dichiarazioni molto esplicite al settimanale Chi: “Il futuro è lì. Mi piace il modo di Mediaset di fare famiglia”.

Dopo molti anni trascorsi in un ambiente lavorativo per niente sereno, continuamente punzecchiata da Giancarlo Magalli, Adriana deve essere rimasta davvero molto colpita da un tipo di conduzione accogliente e “nazionalpopolare” come quella che spadroneggia in Mediaset.

Naturalmente, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla presentatrice al settimanale di Alfonso Signorini, non ci sono stati altri aggiornamenti: non rimane che attendere la risposta ufficiale o soltanto un commento da parte di Piersilvio Berlusconi, che potrebbe decidere di sfruttare il momento di popolarità di Adriana Volpe, dato anche dalla sua chiacchieratissima “relazione” con Andrea Denver.

Mentre il destino della Volpe attende di essere scritto dai vertici Mediaset, non accennano a placarsi le polemiche tra la conduttrice e Giancarlo Magalli, il quale nelle scorse settimane aveva dichiarato apertamente di volere la pace.

Pare però che, oltre a sbandierare le proprie intenzioni sulla carta stampata, Magalli non abbia fatto molto altro. “Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente, a me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze” ha dichiarato Adriana nella stessa intervista.

Rimane da chiedersi, a questo punto, se la volontà espressa da Magalli di sotterrare l’ascia di guerra fosse vera o si trattava soltanto di una dichiarazione ad effetto.

Un’altra domanda interessante è quella in merito al format che Adriana Volpe potrebbe condurre in Mediaset: le reti di Berlusconi hanno già molte anchor woman di grande spessore, come Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Silvia Toffanin: la Volpe potrebbe davvero trovare il suo spazio?