Amici, morta la nonna di Luca Vismara. Il cantante lo annuncia sui social: “se n’è andata prima del coronavirus, ha avuto un funerale”.

Grave lutto per Luca Vismara, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Il cantante ha perso la nonna e lo ha annunciato con un lungo post pubblicato su Instagram spiegando che la scomparsa della sua amata nonna è avvenuta prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus e che, quindi, è riuscita ad avere un funerale.

Amici, Luca Vismara annuncia la morte della nonna: “ abbiamo potuto salutarla per l’ultima volta, ha avuto un funerale “

Luca Vismnara racconta per la prima volta la morte dell’amata nonna, avvenuta il 28 febbraio, prima quindi, che il Governo decidesse di chiudere tutte le attività produttive per contenere i contagi da coronavirus. A differenza di tutte le persone che, in questo periodo, muoiono senza l’affetto dei propri cari, la nonna di Luca Vismara ha potuto avere il suo funerale ed è questo uno dei motivi che ha spinto il cantante a non dire nulla fino ad oggi.

“Ho perso mia nonna. Nonna Carla, mamma di mia mamma Viviana, se n’è andata il 28 febbraio scorso.

Oggi avrebbe compiuto 96 anni, sarebbe stato il suo compleanno. Oggi non ci sono torte, non ci sono candeline da spegnere”, comincia così il lungo post con cui Luca Vismara ricorda l’amata nonna.

“Non ho detto nulla a nessuno. Se n’è andata appena prima che scoppiasse tutto il casino che ci ha travolto. Ci ha lasciato con l’ultimo gesto d’amore: abbiamo potuto salutarla per l’ultima volta, ha avuto un funerale. Ai lutti, per fortuna, non sono abituato. Non ho detto nulla perché ho persino pensato di esser stato più fortunato di altre famiglie che un funerale non l’hanno potuto celebrare per i propri cari”, ha aggiunto ancora il cantante pensando a tutte quelle famiglie che, in queste settimane, hanno perso i propri cari senza poterli neanche salutare.



Vismara, poi, confessa di aver subito una botta che non si aspettava e di non riuscire a piangere perchè continua a pensare a lei con quel sorriso che le ha riempito la vita.

“Le devo il sorriso. Sorriso che mai nessuno potrà levarmi. Nemmeno la fine della vita. Buon compleanno, nonna”, conclude il cantante.