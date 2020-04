Uomini e Donne | Gianni Sperti sul suo profilo Instagram sembrerebbe aver replicato alle continue frecciatine della sua ex moglie Paola Barale

Gianni Sperti, in maniera del tutto inconsapevole, si è ritrovato al centro della cronaca rosa a causa delle recenti dichiarazioni della sua ex moglie Paola Barale.

Paola, ancora una volta, non ci è andata leggera nei confronti dell’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, ribadendo ancora una volta come durante l’arco degli anni trascorsi insieme sia stata costretta a mantenere l’intera famiglia perché era l’unica persona che lavorava all’interno del loro nucleo familiare.

Paola ha rivelato di non avere bei ricordi di Sperti, tutt’altro, e nelle scorse ore sembrerebbe essere arrivata la replica dell’opinionista sul suo profilo Instagram.

Gianni ha suggerito di non rimanere ancorati al passato, ma piuttosto di concentrarsi sul futuro e sull’amore, piuttosto di continuare a provare rancore verso un passato che ormai non ha più nulla a che fare con il presente.

“Io non ho nessuna intenzione di fermarmi, ma sono propenso a cercare qualcosa che mi dia la possibilità di poter evolvere” ha esordito l’opinionista di Uomini e Donne. “Non torno indietro, ho già vissuto tutto questo, non ci torno nemmeno con il mio pensiero” ha concluso.

Gianni Sperti ha replicato alle recenti dichiarazioni di Paola Barale? Sembrerebbe proprio di sì.

Gianni Sperti prima di Uomini e Donne confessa: ”Certe persone …”

Gianni Sperti ha proseguito con la sua riflessione, pubblicata rigorosamente su Instagram, facendo notare come numerose persone piuttosto che andare avanti si concentrino su un passato che non ha più nulla a che fare con il presente o con il futuro, perdendosi in quelli che non sono altro che pettegolezzi.

Anche questo spunto è sembrato essere un chiaro riferimento a Paola Barale, ma l’opinionista del Trono Classico e Over di Uomini e Donne ha preferito non fare nomi ma limitarsi a una riflessione che potrebbe essere ritenuta di carattere generale.

“In questo periodo continuo a riflettere, provando a trovare il meglio di tutta questa situazione” ha scritto Gianni Sperti su Instagram, riferendosi probabilmente a Paola Barale che lo aveva attaccato anche da Barbara d’Urso. “Mi ritrovo da solo con me stesso e sto provando ad andare in fondo a me stesso” ha proseguito l’ex ballerino.

“Spero di trovare le risposte che sto cercando, le mie risposte” ha continuato. “Mentre molti altri preferiscono perdersi nel gossip e nel trash, ignorando che l’unica salvezza disponibile si trova nell’amore” ha concluso.

Come anticipato, pur non avendo fatto alcun nome, sembra quasi essere chiaro il riferimento alla sua ex moglie che ultimamente non fa altro che parlare del loro matrimonio naufragato.

L’argomento, tra l’altro, fu affrontato anche al Trono Over di Uomini e Donne, dove la dama Barbara De Santi lo accusò di essersi fatto mantenere da Paola Barale per diversi anni, andando incontro all’ira dell’opinionista che fu calmato da Maria De Filippi.

“Se vogliamo la parità di genere, non c’è nulla di male che sia una donna a mantenere un uomo” osservò a suo tempo la conduttrice.

Intanto, Gianni Sperti è pronto a tornare con Uomini e Donne. Il programma, come annunciato da Raffaella Mennoia, dovrebbe tornare in tv a partire dal 20 aprile.