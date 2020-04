Uomini e Donne | Il programma di Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo il 20 aprile con un nuovo format che vede protagoniste Giovanna Abate del Trono Classico e Gemma Galgani del Trono Over

Uomini e Donne, come molti dei programmi di successo del piccolo schermo, è stato costretto ad una pausa forzata a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. La trasmissione di successo di canale 5, però, presto tornerà regolarmente in onda a fare compagnia a milioni di italiani bloccati in casa a causa della quarantena forzata.

A dare la notizia è il profilo Instagram ufficiale della trasmissione, pubblicando anche una piccola anteprima della piega che prenderà il programma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis e Andrea Damante | 3 motivi per cui si nascondono

Uomini e Donne torna il 20 aprile su canale 5, ma in una vesta del tutto nuova che vedrà protagoniste Gemma Galgani, la dama più famosa del Trono Over, e Giovanna Abate, che era stata chiamata da Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne | Il Trono Classico ed Over si uniscono con Giovanna e Gemma

Uomini e Donne, come anticipato, è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo in una veste del tutto nuova.

Il programma, infatti, questa volta non sarà diviso in Trono Classico e Trono Over, ma vedrà i due le sezioni del programma unirsi in un solo ed unico segmento con la presenza di Giovanna e Gemma. Ma com’è strutturato questo nuovo format del programma?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Coppia del Trono Over stroncata dal web: “Business!”

Giovanna Abate e Gemma Galgani, di recente quest’ultima è approdata anche ad Amici 19, non andranno in esterna con i loro corteggiatori, ma saranno conquistate con le parole comodamente dagli studi. In che modo?

Le due dame conosceranno gli spasimanti in chat, senza avere modo di vederli come sono fatti esteticamente e senza avere la certezza che ciò che diranno loro corrisponde alla verità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Damante pubblica video con Giulia De Lellis | Poi lo cancella

Alla fine del percorso, le due dame dovranno fare la loro scelta che potrebbe andare bene optando per un uomo che non le ha mai mentito e che corrisponde realmente al loro principe azzurro. Oppure andare incontro a qualcuno che le ha riempite di bugie o magari un uomo che in realtà è completamente diverso da ciò che si immaginavano nelle loro teste.

Giovanna Abate e Gemma Galgani tornano ad Uomini e Donne con un nuovo format che sembra incuriosirle, ma al tempo le preoccupa anche. Riusciranno, anche in questa nuova versione, a trovare l’uomo della loro vita?

Per vedere il nuovo format di Uomini e Donne in tv bisognerà pazientare ancora qualche giorno per scoprire se il Trono Classico e il Trono Over funzioneranno anche ai tempi del coronavirus. Prima di conoscere i suoi spasimanti, intanto, Gemma si è lasciata emozionare da Ida Platano.