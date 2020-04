Uomini e Donne | Raffaella Mennoia, nelle scorse ore, ha chiamato Giovanna Abate del Trono Classico per un incontro di lavoro. Il programma è pronto a tornare?

Uomini e Donne, come ormai noto, è stato costretto a sospendere la messa in onda a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia. Era impossibile, infatti, viste le norme vigenti, proseguire con la registrazione del Trono Classico e Over, considerato che i protagonisti della trasmissione vengo da tutta Italia ed è impossibile, tra l’altro, uscire di casa a causa della quarantena.

Il pubblico di canale 5 sente profondamente la mancanza del programma, ma le cose presto potrebbero cambiare. Il motivo? Raffaella Mennoia ha chiamato Giovanna Abate a Uomini e Donne per parlare di un progetto che almeno per il momento non possono ancora rivelare. Che sia forse il ritorno del Trono Classico in una versione idonea alle norme che tutti noi dobbiamo rispettare?

Uomini e Donne | Giovanna Abate ritorna con il Trono Classico? L’indizio

Raffaella Mennoia, che di recente ha scritto una dedica in merito alla scomparsa di suo padre, ha invitato la tronista negli studi Elios di Roma per parlare di un nuovo progetto, anche se le due hanno subito chiarito che non possono assolutamente rivelare di cosa tratti.

Come anticipato, in molti hanno subito pensato che Giovanna Abate continui il suo percorso al Trono Classico, ma in maniera differente. A sostenere questa tesi ci ha pensato anche un vecchio post pubblicato dalla redazione, che ora sembra spiegare parecchie cose.

Il post in questione chiedeva agli utenti della rete se avessero intenzione di corteggiare Gemma Galgani e Giovanna Abate, che recentemente ha ricevuto un consiglio dalla sua ex rivela Giulia, attraverso l’uso delle parole e non più con le classiche esterne.

Che questo sia il nuovo format di Uomini e Donne per il coronavirus? I ragazzi corteggeranno le due dame attraverso l’uso della tecnologia digitale?

Tra l’altro è bene precisare che almeno per il momento è stata contattata soltanto Giovanna Abate del Trono Classico e non anche gli altri suoi tre colleghi Daniele Dal Moro, Carlo Pietropoli e Sara Amira.